Mês da Primeira Infância deve ser celebrado em agosto, aprova CE

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) aprovou, nesta terça-feira (30), o relatório da senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB) sobre o projeto ( PL 2.034/2021 ) que torna agosto oMês da Primeira Infância. O projeto já passou na Câmara dos Deputados, e se for aprovado também no Plenário do Senado, seguirá para sanção.

A proposta determina que no mês de agosto o Senado e a Câmara deverão priorizar avotação de projetos quebeneficiem as crianças na primeira infância.

O texto também determina ao poder público que promova ações de conscientização sobre a importância da atenção integral às crianças de até 6 anos e suas famílias, e que trabalhe para ampliar o conhecimento na sociedade sobreo significado da primeira infância.

O PL 2.034/2021 também estabelece que sejam realizadas ações para a romoçao da oferta de atendimento integral e multiprofissional à criança, especialmente nos primeiros mil dias de vida, com ênfase na promoção de vínculos afetivos, de nutrição, de imunização, do direito de brincar e da prevenção de doenças.

O relatório de Daniella foi lido pelo senador Paulo Paim (PT-RS), e destaca a importância da primeira infância para a formação do indivíduo.

-Da gestação até os 6 anos de idade, é a janela em que experiências, descobertas e afeto são levados para o resto da vida. Uma primeira infância com amor, cuidados, estímulo e interação pavimenta o caminho para que a criança aproveite todo seu potencial. Nasce um adulto mais saudável e equilibrado. Mas muitos entraves ainda separam as crianças brasileiras de um cenário em que todas possam desenvolver seu pleno potencial. Obstáculos que permeiam as áreas socioeconômica, educacional e de saúde - disse Paim ao ler o relatório.