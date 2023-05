Hidrogênio verde: comissão pode visitar projetos no Rio Grande do Norte

A comissão especial criada pelo Senado para debater políticas públicas sobre o hidrogênio verde reúne-se nesta quarta-feira (31), às 14h, para votar um requerimento de seu vice-presidente, o senador Otto Alencar (PSD-BA). Ele sugere visita da comissão ao estado do Rio Grande do Norte.

No requerimento, Otto pede que a comissão promova audiência pública no Rio Grande do Norte com representantes de órgãos governamentais, do setor produtivo, do terceirosetor e da academia. O pedido também prevê uma visita a projetos ou unidades de produção de hidrogênio verde.

Na avaliação do senador, o Rio Grande do Norte tem diversos empreendimentos que geram energia limpa e renovável, como parques eólicos e usinas de biomassa, experiência que pode ajudar nos trabalhos da comissão.

"O uso do Hidrogênio Verde está sendo discutido como uma alternativa para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e combater as mudanças climáticas. É uma fonte de energia limpa e renovável, produzida a partir de fontes de energia limpa, como a energia eólica, solar, hidráulica e de biocombustíveis. Os estados do Nordeste têm se destacado com várias iniciativas na produção de energia limpa e renovável", afirma Otto no requerimento.

Recentemente, o governo do Rio Grande do Norte iniciou tratativas com uma empresa especializada para a criação de projetos de produção de hidrogênio verde no estado.

A reunião será feita na sala 9 da Ala Alexandre Costa.

A comissão

A comissão especial sobre hidrogênio verde foi criada em 14 de março pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o objetivo de fomentar o hidrogênio verde como fonte energética no Brasil . Segundo o ato de Pacheco, é preciso avaliar políticas públicas e priorizar as propostas em tramitação no Congresso sobre o tema. A comissão é temporária e vai funcionar em 2023 e 2024.

O hidrogênio verde é uma solução energética que tem ganhado espaço estratégico em governos e em empresas. Isso porque une a possibilidade de descarbonizar a economia (reduzir a emissão de gás carbônico pelas atividades econômicas) com as vantagens de ter o hidrogênio como fonte de energia.

Para ser fonte de energia, o hidrogênio precisa ser produzido. Apesar de ser o elemento químico mais abundante, não é facilmente encontrado na natureza em sua forma pura. O hidrogênio verde se refere à técnica de produção por meio da eletrólise, que separa o hidrogênio da água por meio de fontes de energia renováveis, como a solar ou a eólica.