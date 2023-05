Sônia Guajajara será ouvida pela comissão temporária dos ianomâmi nesta quinta

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, será ouvida nesta quinta-feira (1º), a partir das 10h, pela comissão temporária externa do Senado criadapara acompanhar a crise humanitária do povo ianomâmi.

A ministra foi convocada, a partir de requerimento do senador Dr. Hiran (PP-RR), para "prestar esclarecimentossobre acusações públicas direcionadas à população de Roraima e ao governador do Estado, Antonio Denarium, no sentido de incentivar, apoiar e fomentar a atividade ilegal de garimpo Terras Indígenas Yanomami".

Para justificar o requerimento, Dr. Hiran citou entrevista coletiva de Sônia Guajajara à imprensa na qual teria classificado o garimpo ilegal como principal atividade econômica de Roraima e acusado o governo do estado de apoiar a permanência de garimpeiros em terras indígenas. Dr.Hiran afirmou que o governo de Roraima se manifestou contra qualquer atividade ilegal em reservas indígenas.

A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-cidadania, na internet, em senado.leg.br/ecidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 22 11.