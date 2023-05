Com quatro dias, festa junina em Maringá será mais um atrativo na "região dos ipês"

A região Noroeste do Paraná se prepara para receber a primeira edição da festa Rural Maringá Junino. Idealizado para ser o “maior São João do Sul do País”, o evento ocorrerá entre os dias 22 a 25 de junho, no Parque Internacional de Exposições de Maringá. Será mais um dos inúmeros atrativos da Região Turística IGR Encantos dos Ipês – uma das 19 estabelecidas pelo Governo do Estado para explorar melhor as potencialidades locais.

A festa Rural Maringá Junino foi desenhada no formato da de Campina Grande, na Paraíba, conhecida como o “maior São João do Mundo”. Inicialmente, a versão paranaense terá duração de quatro dias, mas o objetivo é que as próximas edições aconteçam durante todo o mês.

Toda a região está apostando na iniciativa. “O calendário de eventos passeia pela maioria das 31 cidades que fazem parte da Região Turística Encantos dos Ipês e essa festa junina terá o mesmo protagonismo da Expoingá, do Rodeio de Colorado, da Festa da Uva, em Marialva, e da Festa das Nações, de Flora”, afirma o secretário estadual de Turismo, Marcio Munes.

Ele ressalta que o Paraná está na vanguarda do turismo sustentável, com destinos que encantam os olhos e mexem com os sentidos de quem desembarca no território ou que mora em qualquer uma das suas 19 regiões turísticas. “A IGR Encantos dos Ipês também tem esse apelo: envolve o agro cada vez mais sustentável com o turismo rural e as vertentes da natureza”, explica.

De acordo com Maria Iraclezia de Araújo, presidente da IGR e da Sociedade Rural de Maringá, o evento tem a proposta de resgatar a tradição de festas juninas da cidade, agora com a roupagem nordestina, incrementada por figurino, comidas, bebidas, quadrilhas e todas as brincadeiras típicas. “Maringá tem talento para a festividade e atores que não estão medindo esforços para engrandecer o turismo no Paraná”, afirma.

As baixas temperaturas dessa época do ano são um componente a mais da viagem. Como explica Claudio Moreda Galleti, superintendente interino da Adetur Encantos dos Ipês, resorts da região estão se preparando para receber bem o turista. “E agora teremos uma festa junina do tamanho da grandeza do Paraná. No frio paranaense, não dá para pensar em programa melhor: diversão, bebida de qualidade, boa comida, conforto e a natureza dando show de cores e conservação”, ressalta.

IPÊS– O nome da IGR já é um convite para a temporada de inverno, quando os ipês estão no início da florada (de junho a novembro) e provocam uma verdadeira explosão de cores nos caminhos dos municípios que integram a Instância de Governança Regional (IGR-8) Encantos dos Ipês.

A natureza fala na região, mas além disso pequenos produtores rurais entregam sabores, cheiros e produtos artesanais. A região, uma das mais prósperas do Estado, reúne produção de café, queijo, cerveja, parques aquáticos, resorts, turismo religioso e ecoturismo.

Caso o viajante tenha um perfil mais cosmopolita, as cidades da região de Maringá têm boas opções de diversão ou descanso. Todo apreciador de cerveja artesanal e café, por exemplo, conhece essa parte do Paraná, que explora as bebidas e possui rótulos premiados e fama internacional.

As cidades de Cianorte e Apucarana, perto de Maringá, também fazem parte da Rota do Queijo. As propriedades oferecem acomodações e toda a diversidade de opções oferecidas pela zona rural.