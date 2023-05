Zequinha Marinho critica valores de empréstimos adquiridos pelo Pará

O senador Zequinha Marinho (PL-PA), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (24), criticou a quantidade de empréstimos adquiridos pelo governo do Pará, que a "população terá que pagar nos próximos anos", no valor de mais de R$ 6 bilhões. Segundo o senador "a lista não é muito pequena não, e os valores também não".

O senador disse que mandou fazer um apanhado da situação e observou a existência de empréstimos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para diversos programas, que vão desde programa de asfaltamento para todo o estado, "construção de creches por todo o Pará". Zequinha Marinho questionou o recebimento de dinheiro para o projeto de enfrentamento da pandemia, alegando que são apurados desvios de recursos públicos.

— Todo mundo se lembra do que aconteceu nessa época, o processo está aqui parado, sem apurar absolutamente nada, um dos maiores processos que apuram desvio de recursos públicos — ressaltou.

O parlamentar destacou também cerca de US$ 100 milhões liberados para o projeto de desenvolvimento do saneamento do Pará, projeto que, segundo ele, não saiu do papel, e ainda R$ 1,471 bilhão de crédito interno para investimentos em infraestrutura rodoviária do estado. Zequinha destacou que "são dez empréstimos tomados desde a posse, desde o começo do governo até agora", situação que afirmou gerar preocupação.

— O meu temor é que o estado do Pará daqui a pouco tempo só faça duas coisas: pagar folha de servidor e parcela desses empréstimos. No ano passado eu pensei que tinha parado, mas este ano retomou-se com toda a força. Hoje, 24 de maio, dois grandes empréstimos já foram realizados. Eu não sei, sinceramente, não se vê pelo interior do estado nem na capital obras e serviços que justifiquem uma quantia dessa — criticou.