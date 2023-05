Senado aprova novo embaixador no Peru

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (24) o nome do diplomata Clemente de Lima Baena Soares para a embaixada do Brasil no Peru ( MSF 20/2023 ). Foram 42 votos favoráveis e 5 contrários, com 4 abstenções. Baena Soares pode agora ser nomeado pelo governo.

A indicação de Baena Soares foi relatada pelo senador Chico Rodrigues (PSB-RR) na Comissão de Relações Exteriores (CRE) . Aos senadores, o diplomata apontou, no último dia 18, que pretende trabalhar para ampliar o acesso de produtos brasileiros no mercado peruano, buscando soluções para superar impasses ou pendências técnicas, sanitárias e logísticas que dificultam a exportação brasileira.

O indicadodestacou ainda o esforço bilateral, Brasil e Peru, na prevenção e na repressão de delitos transnacionais, como o tráfico de drogas.

Baena Soares tem 65 anos e é cidadão brasileiro nascido em Lisboa (Portugal). Ingressou no Instituto Rio Branco em 1982 e, desde então, atuou em representações do Brasil na Organização dos Estados Americanos (OEA), além de Suriname, República Dominicana e Espanha.