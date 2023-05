Teresa Leitão defende vacinação contra o câncer do colo do útero

A senadora Teresa Leitão (PT-PE), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (24), destacou a importância de ações de combate ao câncer do colo do útero, em referência ao Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, celebrado em 28 de maio. A parlamentar destacou o número de casos registrados em Pernambuco, onde 93% dos diagnósticos só chegam quando a doença já está em estágio avançado.

A senadora destacou que o Ministério da Saúde publicou portaria para instituir novas estratégias de controle e eliminação do câncer do colo de útero, dentro do programa de Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer do SUS. Ela pediu apoio dos senadores para aumentar o orçamento destinado a ações de enfrentamento da doença.

— Hoje esta Casa debateu o tema em audiência pública com representantes do Ministério da Saúde, do Imip [Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira], do governo estadual e das organizações sociais. Conseguimos vislumbrar quais são os novos rumos que a ciência e a pesquisa buscam para a inovação do diagnóstico da doença. Vamos agir para dar mais robustez ao nosso Orçamento, quando aqui chegar a LOA [Lei Orçamentária Anual], para que esse projeto tenha recursos suficientes para alcançar todo o país. Para que nenhuma menina, para que nenhuma mulher morra por uma doença com prevenção e tratamento disponíveis pelo SUS — defendeu.

Teresa Leitão declarou indignação com os dados registrados no seu estado, que apontam a morte de uma mulher por dia, vítima de um tipo de câncer que pode ser prevenido. Ela ressaltou que ações de prevenção da doença foram prejudicadas em função das campanhas contrárias à vacinação.

— As famílias precisam saber que não há nenhuma vacina que vai antecipar a vida sexual das meninas, como muitasfake newsespalham por aí, mas que as vacinas salvam vidas. Além de salvar vidas, com a vacina, os benefícios sociais e econômicos são maiores, pois a prevenção é realizada — disse.