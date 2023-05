Torneio de pesca e tropeada em Mato Rico são destaques do turismo no fim de semana

O 2º Torneio de Internacional do Tucunaré, em Pato Bragado, no Oeste, e a 2ª Tropeada, em Mato Rico, na região central, que marcará o Dia do Tropeiro, são destaques do turismo regional no fim de semana no Paraná. O torneio será sexta-feira e sábado (26 e 27) e a tropeada de sexta a domingo (28). Ambos contam com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo, porque atendem a estratégia de fortalecer o turismo regional.

“A presença do Estado em todas as nossas 19 regiões turísticas está prevista no calendário do setor para divulgar e apoiar essas ações, a fim de que o turismo seja cada vez mais forte e contribua para alavancar a economia dos municípios paranaenses”, diz o secretário estadual do Turismo, Marcio Nunes.

Mato Rico se destaca na região turística chamada Entre Matas, Morros e Rios pelo forte apelo ao turismo rural, ecoturismo (com cinco Unidades de Conservação), trilhas e cachoeiras em meio à mata preservada. Os eventos anuais de tiro de laço e laço comprido reúnem laçadores e admiradores dos esportes, assim como crianças, peões e as prendas, como são chamadas as mulheres nas arenas.

Já o município de Pato Bragado é separado do Paraguai pelo Rio Paraná. As águas se perdem no horizonte e são um convite à navegação. A cidade é conhecida pela hospitalidade e as feiras gastronômicas, cultura e lazer, como a tradicional Festa do Cupim. O Torneio Internacional de Pesca do Tucunaré está na sua segunda edição. No ano passado reuniu 170 equipes.

TUCURANÉ– Quem gosta de pescar ainda pode se inscrever no 2º Torneio de Internacional do Tucunaré, em Pato Bragado. O evento será realizado no Clube de Pesca Esportiva Britânia (Pebri) e irá sortear mais de R$ 200 mil em prêmios. As inscrições se encerram nesta quinta-feira (25) no site www.pebripescaesportiva.com.br .

A largada da prova está prevista para o dia 27, às 7h, e o encerramento para às 15h com o arremesso das iscas artificiais, na modalidade pesque, fotografe, filme e solte vivo. Concorrem a prêmios as equipes que fizerem o desembarque na água e permanecerem por pelo menos duas horas.

TROPEADA– Os três dias de evento da 2ª Tropeada de Mato Rico terão almoço, jantar e shows para os participantes, na noite da abertura e durante o roteiro nas propriedades rurais que fazem parte do trajeto. A saída das tropas será sábado, às 8h. O encerramento acontece na Associação dos Servidores Públicos de Mato Rico (Assemar), na Avenida das Araucárias, dia 28, às 12h, com almoço e sesteada (ato de descansar após o almoço).

O evento é alusivo ao Dia do Tropeiro – 26 de abril no Paraná e na maioria dos estados brasileiros. Alguns municípios paranaenses incorporaram outras datas em homenagem aos tropeiros. Em Mato Rico, a festividade acontece no mês de maio.

NEGÓCIOS E EVENTOS–Também neste fim de semana, a Secretaria de Turismo participa no Rio de Janeiro do 14ª Meeting – Rodada de Negócios. O turismo marca presença nas rodadas de negócios, com apresentação do case Setu Paraná.