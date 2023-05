Setur investe na atração de turistas da América do Sul para a Bahia

Após seis eventos itinerantes de promoção da infraestrutura e dos atrativos das 13 zonas turísticas baianas, neste mês, passando pela Argentina, Uruguai e Paraguai, a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) contabiliza a capacitação e qualificação de mais de mil agentes e operadores de viagens desses países. Eles participaram do Roadshow B2Live- Gol te Leva ao Brasil, promovido pelo Grupo BBG, em parceria com a Gol Linhas Aéreas, para divulgar destinos brasileiros na América do Sul.

Na Argentina, o maior polo emissor de turistas estrangeiros para a Bahia, o roadshow foi realizado na capital Buenos Aires e nas cidades de Mendoza, Córdoba e Rosário. Os profissionais do turismo portenho demonstraram mais interesse pelo segmento de sol e praia, além das festas do verão baiano. “A Bahia está entre as preferências dos argentinos, só perdendo para estados do Sul do Brasil, pela proximidade geográfica. Com a crise financeira que a Argentina atravessa, as agências estão montando pacotes mais atraentes economicamente, para que os clientes continuem viajando para destinos baianos”, comentou o coordenador de eventos da Setur-BA, Pedro Gramacho, que fez as apresentações do órgão.

No Uruguai, o evento aconteceu na capital Montevidéu, onde os participantes ressaltaram os laços em comum com a cultura africana, entre baianos e uruguaios, que buscam também as águas calmas e mornas da Baía de Todos-os-Santos. O circuito terminou em Assunção, capital do Paraguai, com uma maior procura pelo ecoturismo na Chapada Diamantina.

“A nossa participação no roadshow foi importante, porque nos colocou em contato direto com os principais mercados emissores de turistas da América do Sul. Após a viagem, estamos preparando o relatório das atividades desenvolvidas e daremos continuidade à relação com o trade turístico dos países visitados, para estimular novos negócios na Bahia”, explicou Gramacho.

Fonte: Ascom/Setur-BA