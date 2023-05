Santuários da Bahia atraem interesse de empresas de turismo de outros estados 

Com santuários do turismo religioso baiano entre os destaques, a 16ª Expocatólica terminou, no último domingo (21), no Pro Magno – Centro de Eventos, em São Paulo. A feira de produtos e serviços católicos reuniu cerca de 22 mil participantes, do Brasil e do exterior, em quatro dias de atividades. O estande da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) foi um dos mais procurados, onde estavam representados os santuários de Santa Dulce dos Pobres e de Nossa Senhora da Conceição da Praia, em Salvador; de Bom Jesus da Lapa, nos Caminhos do Oeste; e Nossa Senhora das Candeias, na região da Baía de Todos-os-Santos.

“Fizemos a promoção das belezas naturais, da cultura e religiosidade da zona turística Caminhos do Oeste, com muitas pessoas e empresas em busca de informações sobre os nossos roteiros e atrativos, para além do santuário. A Setur-BA tem sido uma grande parceira”, relatou o promotor de cultura e turismo, João Paulo Lelis, representando Bom Jesus da Lapa.

Segundo o operador Claudemir Carvalho, que atua na venda de pacotes de viagens do turismo religioso, no Sul do país, a Bahia é o destino preferido dos católicos. “A procura pelas manifestações de fé dos baianos tem sido um diferencial. Nós enviamos grupos com 30 pessoas para Salvador, a cada 15 dias. A Bahia é, sem dúvida, o roteiro católico mais procurado”.

A coordenadora de Turismo das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), Rosa Brito, comemorou o interesse no evento pela história da primeira santa brasileira.“Recebemos cerca de 50 mil pessoas, por mês, no Complexo Santuário, no Largo de Roma, fora o Espaço Santa Dulce, que movimenta o aeroporto de Salvador. Os números devem crescer, porque, na feira, a procura foi enorme, tanto de fiéis, como de agências de várias regiões do Brasil”.

Famosos

O estande da Bahia na Expocatólica recebeu a visita do padre Antônio Maria, que ficou conhecido como cantor e já fez duetos com Roberto Carlos e Fafá de Belém, entre outros artistas. O espaço foi visitado também pela atriz Myrian Rios, com passagem pela Rede Globo, que foi missionária católica e tem se dedicado ao teatro.

Fonte: Ascom/Setur-BA