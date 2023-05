Encontro estadual vai capacitar gestores de turismo dos municípios paranaenses

Sensibilizar os gestores de turismo das prefeituras para a importância da atividade na economia dos municípios; mobilizar os profissionais que atuam no planejamento, organização, qualificação e promoção; e criar conexões e sintonia entre todas as 19 regiões turísticas. Estes são os principais objetivos do Encontro Estadual de Gestores de Turismo 2023, promovido pela Secretaria do Turismo do Paraná e que será realizado no dia 14 de junho no auditório do Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 5 de junho por este link .

Este é o segundo evento do gênero promovido pelo Governo do Estado. O primeiro foi em 2019. “É um encontro muito importante não apenas para mostrar o planejamento da gestão, mas para o alinhamento as ações e o intercâmbio de experiências bem-sucedidas nos municípios”, ressalta o secretário de Turismo, Marcio Nunes.

Este ano, o encontro abordará os temas sustentabilidade, inovação e união. “A questão da sustentabilidade é importantíssima: pesquisa recente mostra que nove em cada dez brasileiros querem viajar de forma mais sustentável nos próximos 12 meses e quatro em cada cinco acreditam ser necessário fazer escolhas mais corretas em relação ao meio ambiente. O Paraná é o estado mais sustentável do Brasil, estamos no coração da Grande Reserva da Mata Atlântica, e este é um ponto que precisamos explorar bem para vender nossos destinos”, diz Nunes.

É também a primeira grande reunião do gênero após a pandemia de Covid-19, num momento importante de recuperação da atividade turística em todo o mundo. “Os dados mostram que estamos nos aproximando aos patamares pré-pandemia. O Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo, recebeu 1,4 milhão de visitantes em 2022, 118% mais que em 2021 (655 mil). Agora em 2023, o Parque teve a maior visitação da história para um mês de abril, o que mostra que há uma demanda reprimida e que precisamos estar preparados”, comenta o diretor de Inteligência Turística da Setu, Marcelo Martini.

“Foz é apenas um exemplo, pois queremos atrair turistas para todas as regiões. Os brasileiros estão buscando mais pelo Paraná. Pesquisa do IBGE mostrou que fomos o estado com maior avanço do setor no mês de março em todo o País, com crescimento de 2,6% em relação a fevereiro”, completou Martini.

PROGRAMAÇÃO– O Encontro tem como objetivo mobilizar os profissionais que atuam no planejamento, organização, qualificação e promoção do turismo nos municípios e regiões, que atuam nos conselhos municipais, instituições de ensino, organizações associativas e empresariais do setor Turismo no Estado do Paraná.

A programação vai das 8h30 às 17h e prevê café da manhã de boas-vindas e palestras com os temas “Uma nova gestão para o turismo no Paraná”, "Serviços para o desenvolvimento do turismo”, “Marketing turístico: como posicionar, promover e vender o seu destino”, “Experiências Paraná Mais Turismo: inspirações locais e regionais” e “Turismo no Paraná: nossa história e nosso futuro”.

“Vamos trabalhar questões orientadas para a sustentabilidade, cooperação, inovação e inteligência do nosso setor. Temos aqui no Paraná um modelo fantástico de regionalização do turismo, e para que funcione de forma uniforme as regiões têm que interagir e o encontro é um momento importantíssimo para isso”, afirma a coordenadora de Gestão e Sustentabilidade Turística da Setu, Anna Vargas.

Serviço:

Encontro Estadual de Gestores de Turismo 2023

Data: 14 de junho, quarta-feira

Horário: das 8h30 às 17h

Local: auditório do Museu Oscar Niemeyer (Rua Marechal Hermes, 999 - Centro Cívico, Curitiba – PR)

Inscrições gratuitas até dia 5 de junho ( aqui )