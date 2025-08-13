Quinta, 14 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,39

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Câmara dos DeputadosCâmara aprova projeto que obriga votação não presencial em eleição de organização esportivaCâmara dos DeputadosEspecialistas e parlamentares defendem contratação de doulas para humanizar partos e combater violência obstétricaCâmara dos DeputadosDeputados analisam projeto que garante votação não presencial em eleição de organização esportiva; acompanheCâmara dos DeputadosCâmara aprova projeto que inclui crime de assédio sexual no Código Penal MilitarPolíticaLula cobra regulamentação de lei sobre economia solidária
Câmara dos Deputados Câmara

Comissão aprova passagem grátis ou com desconto para bebês e crianças

Texto segue em análise na Câmara dos Deputados

13/08/2025 14h30
Por: Redação Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 584/25, que concede gratuidade ou desconto na compra de passagens aéreas em voos nacionais e em transporte terrestre interestadual para bebês e crianças com menos de 7 anos de idade e ainda para crianças com menos de 12 anos com deficiência, além de seus responsáveis.

A proposta é do deputado Wilson Santiago (Republicanos-PB). O relator na comissão, deputado Duarte Jr. (PSB-MA), recomendou a aprovação. Ele analisou o texto sob o ponto de vista dos direitos das pessoas com deficiência.

“A proposição contribui para a promoção da acessibilidade e da mobilidade, favorecendo a inclusão social e garantindo maior igualdade de oportunidades”, considerou Duarte Jr. “O deslocamento, em especial em longas distâncias, representa custo elevado para famílias. Tal realidade se torna ainda mais gravosa quando há a necessidade de cuidados especiais, como no caso de crianças com deficiência.”

Regras
O projeto assegura a gratuidade de passagens para bebês de até dois anos incompletos de idade, desde que viajem no colo dos pais ou responsáveis. No caso de crianças de 2 a 7 anos incompletos ou menores de 12 anos com deficiência e seu responsável, o bilhete 50% de desconto.

As empresas aéreas e as de transporte terrestre interestadual deverão reservar pelo menos três assentos para os beneficiários da medida. Para receber o benefício, o interessado deverá solicitar ou comprar a passagem pelo menos 48 horas antes do embarque.

Ao apresentar o projeto, Wilson Santiago observou que muitas empresas já concedem gratuidade ou desconto nesses casos. Com a proposta, no entanto, ele pretende garantir a segurança jurídica da medida.

Se for aprovada e virar lei, o Poder Executivo regulamentará a medida.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família; de Viação e Transportes; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pelos deputados e pelos senadores.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Câmara Câmara aprova projeto que obriga votação não presencial em eleição de organização esportiva
Câmara Especialistas e parlamentares defendem contratação de doulas para humanizar partos e combater violência obstétrica
Câmara Deputados analisam projeto que garante votação não presencial em eleição de organização esportiva; acompanhe
Câmara Câmara aprova projeto que inclui crime de assédio sexual no Código Penal Militar
Câmara Câmara aprova projeto que inclui crime de assédio sexual no Código Penal Militar; acompanhe
Câmara Juristas que elaboraram novo marco do setor portuário anunciam acordo com sindicatos de trabalhadores
Porto Velho, RO
Atualizado às 02h01
24°
Tempo limpo

Mín. 21° Máx. 38°

24° Sensação
0 km/h Vento
78% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (15/08)

Mín. 20° Máx. 40°

Tempo limpo
Amanhã (16/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Política - Há 6 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
3
Cidades - Há 5 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
4
Cidades - Há 6 dias Feirão de Empregos da Prefeitura de Porto Velho anuncia organização por grupos para garantir segurança e eficiência
5
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa cumpre agenda no distrito de Rio Pardo e reforça compromisso com as comunidades mais distantes
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias