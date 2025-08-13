Comissão aprova criação de duas instâncias de recurso para pedidos de informação negados

Tempo limpo
Porto Velho, RO
A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que fortalece o direito do cidadão de recorrer quando um pedido de informação, ou de desclassificação, é negado pelo órgão público.
A proposta cria um sistema com duas instâncias de recurso, sendo que uma delas deverá ser, preferencialmente, externa ao órgão. O objetivo é garantir a imparcialidade na análise do recurso, evitando que a mesma autoridade que negou o pedido inicial julgue a apelação.
Os recursos contra negativa de acesso à informação já estão previstos na Lei de Acesso à Informação (LAI) , mas o projeto busca dar mais efetividade à norma.
Outras mudanças
Além das novas instâncias recursais, o projeto:
Mudança
A comissão aprovou a versão substitutivo do relator, deputado Coronel Meira (PL-PE), ao Projeto de Lei (PL) 2678/22 , da deputada Adriana Ventura (Novo-SP) e outros. Meira incorporou partes do PL 376/23, que tramita em conjunto.
“Todas as alterações buscam aprimorar essa importante ferramenta de controle e participação social, com o fim de evitar desvios no procedimento de classificação de informações sigilosas”, afirmou Meira.
Próximos passos
O projeto ainda vai ser analisado, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.
Mín. 23° Máx. 39°
Mín. 22° Máx. 39°Tempo limpo
Mín. 22° Máx. 40°Parcialmente nublado