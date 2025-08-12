Terça, 12 de Agosto de 2025
Cidades Porto Velho - RO

Centro Jorge Andrade abre inscrições para Projeto de Teclado em Grupo voltado para adolescentes de 12 a 15 anos

Projeto visa utilizar a música como ferramenta de desenvolvimento e aprendizado

12/08/2025 13h15
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

A música é muito mais do que uma forma de expressão artística. Diversos estudos comprovam que o contato com a música contribui para o desenvolvimento emocional, social e cognitivo, especialmente durante a infância e a adolescência.

Entre os 12 e 15 anos, fase marcada por descobertas e formação de identidade, o aprendizado musical estimula a criatividade, melhora a concentração, fortalece a disciplina e promove a socialização, preparando os jovens para enfrentar desafios dentro e fora da sala de aula.

E o Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar (CMACE) Jorge Andrade, vinculado à Secretaria Municipal de Educação (Semed), cumpre um papel fundamental nesse processo, oferecendo à comunidade escolar acesso a atividades artísticas que enriquecem a formação integral dos estudantes e ampliam horizontes para além do currículo tradicional.

Com esse compromisso, estão abertas as inscrições para o Projeto de Teclado em Grupo, conduzido pelo professor Tiago Sales, no turno da tarde, voltado para adolescentes de 12 a 15 anos. São 18 vagas disponíveis.

Inscrições presenciais: de 12 a 15 de agosto, no CMACE Jorge Andrade (R. Júlio de Castilho, 1100 B – Olaria, esquina com Álvaro Maia).
Início das aulas: 20 de agosto.

Documentos necessários:

-2 fotos 3x4
-Cópia dos documentos do aluno
-Cópia dos documentos dos pais
-Cópia do comprovante de residência
-Declaração de vínculo escolar do aluno

“Participar deste projeto é abrir uma porta para novas habilidades, amizades e oportunidades, unindo aprendizado e prazer de forma transformadora”, destacou o secretário da Semed, Leonardo Leocádio.

Texto:Meiry Santos
Foto:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
