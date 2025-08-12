Prefeitura de Porto Velho abre inscrições para projeto “creche noturna”

Tempo limpo
Com o objetivo de colaborar com mães responsáveis que trabalham ou estudam no período noturno, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), criou um projeto inovador: a creche noturna com o objetivo de atender crianças de 1 a 3 anos e 11 meses de idade.
As inscrições foram abertas nesta terça-feira (12) e seguem até o dia 20 de agosto.
De acordo com a Semed, para se inscrever os pais ou responsáveis deverão acessar o link oficial e preencher as devidas informações pessoais solicitadas.
É importante destacar que as informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade dos pais ou responsáveis legais da criança candidata. O preenchimento incorreto, incompleto ou com informações inverídicas tornará imediata a desclassificação do candidato, sem prejuízo de sanções legais cabíveis.
CONFORTO E APRENDIZADO
Inicialmente serão ofertadas 80 vagas na Creche Moranguinho, localizada na rua Camomila, nº 2631, bairro Cohab, na região Sul da cidade.
O local proporciona um ambiente seguro e acolhedor, onde as crianças terão alimentação adequada, repouso, atividades lúdicas e cuidados especiais para o desenvolvimento integral de cada uma delas, entre outras ações.
Caso o número de crianças cadastradas ultrapasse o total de vagas disponíveis, será constituída lista de espera, observando-se rigorosamente a ordem cronológica de inscrição e os critérios de priorização definidos na legislação vigente.
Com relação às matrículas, estas serão feitas de forma presencial na Creche Moranguinho.
O início das atividades está previsto para o dia 29 de setembro.
FUNCIONAMENTO
O horário de funcionamento da “Creche Noturna” será das 18h30min às 23h, respeitando a carga horária e as atividades previstas no projeto pedagógico da unidade. A divulgação da lista homologada, conforme o edital , será no dia 28 de agosto. Já a entrega da documentação para os que forem selecionados será no período de 1º a 4 de setembro, no horário das 8h às 14h.
A Semed destaca ainda que haverá prioridade para as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica; mães, pais ou responsáveis que trabalham no turno da noite; crianças com deficiência ou necessidades específicas. E caso o número de interessados seja maior que a quantidade de vagas ofertadas, a prioridade será pela ordem cronológica de inscrição.
DOS DOCUMENTOS PARA EFETUAÇÃO DO CADASTRAMENTO E MATRÍCULA
Os responsáveis deverão apresentar o CPF da criança, cartão de vacina atualizado, comprovante de residência atualizado, cartão de vacinação atualizado (ou declaração emitida por UBS), duas fotos 3x4 recentes, documento de identidade e CPF do responsável legal e da pessoa autorizada para retirada da criança, cartão do SUS da criança, comprovante de trabalho ou estudo no período noturno, para beneficiários do Bolsa Família, o cartão do programa.
