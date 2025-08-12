Terça, 12 de Agosto de 2025
Cidades Porto Velho - RO

Prefeitura de Porto Velho abre inscrições para projeto “creche noturna”

Inicialmente as vagas serão ofertadas na Creche Moranguinho

12/08/2025 11h45
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

Com o objetivo de colaborar com mães responsáveis que trabalham ou estudam no período noturno, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), criou um projeto inovador: a creche noturna com o objetivo de atender crianças de 1 a 3 anos e 11 meses de idade.

As inscrições foram abertas nesta terça-feira (12) e seguem até o dia 20 de agosto.

De acordo com a Semed, para se inscrever os pais ou responsáveis deverão acessar o link oficial e preencher as devidas informações pessoais solicitadas.

É importante destacar que as informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade dos pais ou responsáveis legais da criança candidata. O preenchimento incorreto, incompleto ou com informações inverídicas tornará imediata a desclassificação do candidato, sem prejuízo de sanções legais cabíveis.

CONFORTO E APRENDIZADO

Haverá prioridade para as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica
Haverá prioridade para as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica

Inicialmente serão ofertadas 80 vagas na Creche Moranguinho, localizada na rua Camomila, nº 2631, bairro Cohab, na região Sul da cidade.

O local proporciona um ambiente seguro e acolhedor, onde as crianças terão alimentação adequada, repouso, atividades lúdicas e cuidados especiais para o desenvolvimento integral de cada uma delas, entre outras ações.

Caso o número de crianças cadastradas ultrapasse o total de vagas disponíveis, será constituída lista de espera, observando-se rigorosamente a ordem cronológica de inscrição e os critérios de priorização definidos na legislação vigente.

Com relação às matrículas, estas serão feitas de forma presencial na Creche Moranguinho.

O início das atividades está previsto para o dia 29 de setembro.

FUNCIONAMENTO

Início das atividades está previsto para o dia 29 de setembro
Início das atividades está previsto para o dia 29 de setembro

O horário de funcionamento da “Creche Noturna” será das 18h30min às 23h, respeitando a carga horária e as atividades previstas no projeto pedagógico da unidade. A divulgação da lista homologada, conforme o edital , será no dia 28 de agosto. Já a entrega da documentação para os que forem selecionados será no período de 1º a 4 de setembro, no horário das 8h às 14h.

A Semed destaca ainda que haverá prioridade para as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica; mães, pais ou responsáveis que trabalham no turno da noite; crianças com deficiência ou necessidades específicas. E caso o número de interessados seja maior que a quantidade de vagas ofertadas, a prioridade será pela ordem cronológica de inscrição.

DOS DOCUMENTOS PARA EFETUAÇÃO DO CADASTRAMENTO E MATRÍCULA

Os responsáveis deverão apresentar o CPF da criança, cartão de vacina atualizado, comprovante de residência atualizado, cartão de vacinação atualizado (ou declaração emitida por UBS), duas fotos 3x4 recentes, documento de identidade e CPF do responsável legal e da pessoa autorizada para retirada da criança, cartão do SUS da criança, comprovante de trabalho ou estudo no período noturno, para beneficiários do Bolsa Família, o cartão do programa.

Texto:André Oliveira
Fotos:Leandro Morais

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
