Feirão do Emprego ofertou oportunidade para pessoas com mais de 50 anos

Aos 62 anos, Jesus Batista tem se mantido firme na busca por uma nova oportunidade no mercado de trabalho em Porto Velho. Com experiência como auxiliar de limpeza nos últimos anos, há cerca de três meses procura um trabalho e se mostra disposto a se reinventar, mas tem encontrado barreiras.

“Eu preciso trabalhar para poder ganhar o pãozinho de cada dia. É uma luta diária. Eu já procurei vagas em vários locais e eles falam que vão retornar, mas até agora não recebi nenhuma ligação. Acredito que seja por conta da minha idade, as pessoas ainda têm muito preconceito e pensam que a gente não consegue mais trabalhar”, disse Jesus Batista.

Ciente dos desafios impostos pela idade, Denis de Oliveira, 65 anos, tentou uma nova colocação no mercado de trabalho como cozinheiro ou na área de atendimento. Nos últimos anos, optou por trabalhar por conta própria e, após se aposentar, percebeu que o dinheiro não seria suficiente para pagar as contas.

Denis de Oliveira tentou uma nova colocação no mercado de trabalho “Estou desde 2016 sem assinar minha carteira. Nos últimos anos, resolvi ser autônomo e tentar a sorte em empreender. E agora que me aposentei, estou procurando de novo uma vaga de emprego. Sei que é difícil por conta da idade, mas preciso de um emprego para completar a renda da minha família”, concluiu o aposentado.

A história de Denis é diferente da Maria de Fátima, que aos 59 anos nunca trabalhou de carteira assinada. Ela sempre trabalhou como autônoma e recentemente fez curso de costureira. Agora, ela sentiu interesse em buscar uma oportunidade. O primeiro passo para conquistar o tão sonhado emprego de carteira assinada foi fazer o currículo.

“Só agora estou com o desejo de conquistar meu primeiro trabalho, porque o emprego com carteira assinada oferece mais segurança, mais estabilidade e um futuro mais tranquilo. Sempre trabalhei como autônoma e recente fiz um curso de costureira, quando também me despertou um desejo grande de conquistar novos objetivos”, disse.

OPORTUNIDADE

Maria de Fátima sempre trabalhou como autônoma e recentemente fez curso de costureira No atual cenário do mercado de trabalho da capital, marcado principalmente pela inovação e pela predominância da tecnologia, pessoas com mais de 50 anos enfrentam dificuldades para encontrar seu espaço. Atenta a esses desafios, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), realizou o 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo, na última segunda-feira (11).

De acordo com a Semtel, o objetivo central é valorizar a experiência desses trabalhadores, que muitas vezes são subestimados ou negligenciados no ambiente de trabalho. Além disso, o feirão foi uma oportunidade para a população de Porto Velho buscar o primeiro emprego ou a recolocação profissional.

Evento contou com mais de 10 mil inscritos que compareceram ao Ginásio Cláudio Coutinho O evento contou com mais de 10 mil inscritos que compareceram ao Ginásio Cláudio Coutinho para a realização de entrevistas com as mais de 150 empresas parceiras, que disponibilizaram, ao todo, mais de 1.000 postos de trabalho, entre empregos efetivos e estágios.

Segundo o secretário da pasta, Paulo Moraes Júnior, além das pessoas acima dos 50 anos, o feirão também foi a porta de entrada para pessoas com deficiência (PcD), jovens e também para o empreendedorismo.

“O feirão foi criado para todos os públicos. A Prefeitura de Porto Velho sempre vai dar oportunidade para todos, em especial para quem tem mais de 50 anos. Fiquem atentos porque ainda vamos fazer muito mais e outros eventos como este também serão realizados”, finaliza o secretário.

Segundo Paulo Moraes Júnior, a prefeitura sempre vai dar oportunidades, em especial para quem tem mais de 50 anos “Essa é uma excelente oportunidade para a gente e assim que eu fiquei sabendo eu falei que participaria. Eu estou muito confiante e na fé em Deus que vou conseguir meu trabalho. Nós com mais idade, também temos a força de vontade e principalmente de contribuir com o desenvolvimento da empresa. Parabéns à Prefeitura pela realização desse feirão”, conclui Maria de Fátima.

Vale destacar que a presença de idosos no mercado de trabalho não só contribui com conhecimento e com a experiência, mas também oferece às empresas a oportunidade de valorizar a diversidade e impulsionar a inovação. O Feirão do Emprego e Empreendedorismo mostrou o compromisso e responsabilidade da Prefeitura de Porto Velho com a população.

“Isso é maravilho! O que a prefeitura, através do prefeito Léo Moraes, está fazendo é uma ideia que estava faltando para nossa Porto Velho. Estou confiante em conseguir um emprego aqui no feirão por conta da minha experiência. Hoje tendo vagas para 50+ e 60+ é excelente e mostra que a prefeitura não esqueceu da nossa classe”, finaliza Denis de Oliveira

Texto:André Oliveira

Fotos:Leandro Morais

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)