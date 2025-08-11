Prefeitura de Porto Velho avança com projeto piloto “Lanche Extra” que fortalece alimentação escolar

>



Programa garante lanche complementar a todos os alunos, com cardápio adaptado para cada modalidade de ensino e incentivo à agricultura familiar

Objetivo é garantir que 100% dos alunos recebam o lanche complementar A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou a implementação do projeto-piloto “Lanche Extra” em toda a rede municipal de ensino. O programa amplia a oferta de alimentos aos estudantes, respeitando as particularidades de cada modalidade de ensino e as condições de logística das escolas.

O objetivo é garantir que 100% dos alunos recebam o lanche complementar, sem prejuízo da alimentação escolar regular já servida diariamente. O novo programa acrescenta variedade e qualidade nutricional ao cardápio, incentivando hábitos saudáveis e fortalecendo a aquisição de produtos da agricultura familiar.

COMO FUNCIONA

Nas escolas de Ensino Fundamental, incluindo creches e pré-escolas integradas, cada aluno receberá uma lancheira. Todas as sextas-feiras, o lanche extra será colocado nesses kits, priorizando frutas frescas e outros alimentos nutritivos. Já nas unidades exclusivamente de Educação Infantil, o lanche extra será servido nas sexta-feiras nas escolas, com cardápio adequado à faixa etária e acompanhamento das nutricionistas da rede.

Na zona rural, os estudantes passarão a contar com café da manhã todos os dias, medida pensada para atender quem percorre longas distâncias até a escola e precisa de mais energia para as atividades escolares.

Todos os formatos do “Lanche Extra” foram pensados para atender as diferentes realidades da rede municipal, sem deixar nenhum aluno de fora. Por ser um projeto-piloto, o programa poderá passar por ajustes, especialmente na definição dos cardápios, sempre com foco na melhoria do atendimento.

A Prefeitura reforça que a iniciativa também impulsiona a economia local ao priorizar produtos regionais e da agricultura familiar.

Texto:Renata Beccária

Fotos:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

