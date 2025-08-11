Projeto estabelece regras para atendimento a vítimas de acidentes aéreos

O Projeto de Lei 5033/24 define princípios, diretrizes e cria um comitê de cooperação entre instituições públicas e privadas para o atendimento a vítimas e familiares em acidentes aéreos. O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

De autoria dos deputados Padovani (União-PR) e Bruno Ganem (Pode-SP), e do deputado licenciado Newton Bonin (PR), o texto foi apresentado após o acidente com o voo 2283, da Voepass Linhas Aéreas, ocorrido em agosto de 2024. Na justificativa que acompanha a proposta, os parlamentares afirmam que é preciso “extrair lições” da tragédia.

Abrangência e princípios

A proposta se aplica a acidentes em voos comerciais ou fretados ocorridos no país, independentemente da origem ou destino.

Entre os princípios para o atendimento estão a dignidade da pessoa humana, segurança jurídica, economia processual e melhoria regulatória.

Diretrizes de atendimento

Serão diretrizes para o atendimento a vítimas e a familiares:

o acolhimento individualizado e multidisciplinar;

a cooperação entre órgãos públicos, entidades privadas e unidades federativas;

a proteção à privacidade e aos dados pessoais;

a busca por soluções consensuais no âmbito administrativo; e

a valorização das boas práticas e do conhecimento adquirido.

Comitê de cooperação

O comitê de cooperação em caso de acidentes aéreos será formado por representantes das seguintes instituições:

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que atuará como coordenadora;

Polícia Federal;

Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea);

Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa);

Ministério das Relações Exteriores;

Defensorias Públicas estaduais;

Ministério Público dos estados;

secretarias estaduais de Segurança Pública;

Corpos de Bombeiros Militares e a Defesa Civil dos estados;

Tribunais de Justiça estaduais;

empresas aéreas em operação no território nacional; e

serviços de registro civil.

Caberá ao grupo manter contato com vítimas e familiares para garantir transparência e celeridade nos processos. Associações de vítimas e de familiares poderão indicar representantes no comitê, a critério da Anac.

O acidente

A queda do avião ATR 72-500 matou 62 pessoas em 9 de agosto de 2024. A aeronave da Voepass seguia de Cascavel (PR) até Guarulhos (SP), mas, já próxima ao destino, caiu em parafuso, atingindo o quintal de uma residência.

As investigações conduzidas pelo Cenipa ainda não foram concluídas. A formação de gelo nas asas é uma das principais hipóteses para o acidente. Uma comissão externa da Câmara apontou “atuação hesitante” da Anac em relação à Voepass.

Próximos passos

O projeto ainda será despachado para a análise das comissões permanentes. Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.