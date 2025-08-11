Terça, 12 de Agosto de 2025
Câmara dos DeputadosProjeto cria títulos de crédito para financiar educação e inovaçãoCâmara dos DeputadosProjeto obriga condenados a ressarcirem suas vítimasJustiçaPGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpistaGeralPrevisão do tempo para terça-feira (12), em SP: tempo firmePolíticaEscola do Legislativo participa do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo em Porto Velho
Cidades Porto Velho - RO

Prefeitura disponibiliza transporte gratuito durante o Feirão do Emprego no Ginásio Cláudio Coutinho

Os ônibus estão identificados com o letreiro “FEIRÃO DO EMPREGO”

11/08/2025 14h34
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

Com objetivo de proporcionar tranquilidade e economia, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), oferece transporte gratuito para a população durante esta edição do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo – Conexão que Transforma, que acontece nesta segunda-feira (11) no Ginásio Cláudio Coutinho.

Neumar Gomes destacou a importância do transporte gratuito
Neumar Gomes destacou a importância do transporte gratuito

Quem ficou surpreso com a iniciativa foi o morador do bairro Lagoinha, Neumar Gomes, que destacou a importância do transporte gratuito que tornou mais fácil o deslocamento dos moradores até a região central da capital. A iniciativa favorece especialmente aqueles que dependem do transporte público ou residem em regiões mais afastadas.

“Eu fiquei surpreso. Eu fui para a parada de ônibus com o dinheiro na mão e o motorista disse que era gratuito para Feirão do Emprego. Eu nem acreditei na hora, porque eu estou em busca de emprego e ainda vim de graça. Só tenho a agradecer à Prefeitura por essa ação e dando oportunidade para quem precisa nesse momento”, disse Neumar Gomes.

Os ônibus estão identificados com letreiro "FEIRÃO DO EMPREGO" e disponibilizados em três regiões estratégicas da cidade: Orgulho do Madeira, Praça CEU e Morar Melhor, com rotas de ida e volta planejadas especialmente para atender os participantes.

Ricaelison Ximenes ficou feliz ao saber do transporte gratuito e aproveitou a oportunidade
Ricaelison Ximenes ficou feliz ao saber do transporte gratuito e aproveitou a oportunidade

O morador da zona leste da capital, Ricaelison Ximenes, ficou feliz ao saber do transporte gratuito e aproveitou a oportunidade. “Eu achei muito boa essa iniciativa, em especial para mim que estou desempregado e foi uma excelente ideia, ajuda a economizar também. A Prefeitura é nota 10 com esse trabalho e espero que continue assim”, concluiu.

O transporte gratuito facilitará o deslocamento dos candidatos até as 17h desta segunda-feira. Organizado pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) e do Sine Municipal, o 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo reúne mais de 1.000 vagas de trabalho, além de oportunidades de estágio, primeiro emprego, inclusão de pessoas com deficiência, capacitações e oficinas.

De acordo com o secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, a expectativa foi alcançada com sucesso devido ao alto número de pessoas inscritas. “São mais de 10 mil pessoas que se inscreveram e isso mostra o compromisso e responsabilidade da Prefeitura. Pensamos em cada detalhe, inclusive no transporte público gratuito que ajudou muita gente a chegar aqui. É a gestão do prefeito Léo Moraes, pensando em todos os detalhes, sempre em benefício da nossa população”, finaliza o secretário.

Texto:André Oliveira
Fotos:Leandro Morais/ André Oliveira

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
