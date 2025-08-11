Feirão do Emprego é sucesso e reúne milhares de pessoas em Porto Velho

Um marco na história de Porto Velho, assim pode ser definido o primeiro Feirão de Empregos, promovido nesta segunda-feira (11), pela Prefeitura de Porto Velho, através da coordenação da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel).

Para o Paulo Moraes Júnior a abertura do evento mostrou o sucesso do feirão Sucesso de público, o evento contou com mais de dez mil inscritos que compareceram ao Ginásio Cláudio Coutinho para a realização de entrevistas com as mais de 150 empresas parceiras, que disponibilizaram ao todo mais de 1.000 postos de trabalho, entre empregos efetivos e estágios.

Entre as vagas ofertadas, destacam-se os postos de trabalho para PcD e cidadãos acima dos 50 anos de idade, grupo que historicamente passa por maiores dificuldades na busca de um posicionamento profissional. Mulheres e jovens na jornada da conquista do primeiro emprego também marcaram presença nas entrevistas.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, esse evento tem um significado muito importante para o cidadão porto-velhense que busca o seu sustento para levar o pão para a sua mesa, sendo que o Poder Executivo tem o papel primordial de intermediar esse acesso entre o trabalhador e o empregador.

Deivide Barbosa busca a sua segunda oportunidade de emprego em sua jornada trabalhista “Nós sabemos o que isso significa para quem deseja colocar o feijão em casa, comprar o remédio do seu filho, isso é muito importante, e o poder público é responsável por isso. Esse é o maior feirão de empregos da história de Rondônia e nós desejamos realizar outros eventos, juntos com os nossos parceiros, para capacitar e deixar o mercado de trabalho aquecido, dando as oportunidades necessárias ao nosso povo”, destacou o prefeito Léo Moraes.

Para o secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, a abertura do evento mostrou o sucesso do feirão, que conta com uma grande estrutura de parceiros, colaboradores e servidores, que se dedicaram para deixar tudo organizado, sem demora na fila e com ambiente agradável a todos os participantes.

“Hoje estamos falando de mais de mil vagas no mercado de trabalho, isso é algo que nós passamos ao prefeito Léo, que atendeu de pronto, uma vez que estamos falando de uma gestão humanizada. Nós temos que agradecer aos nossos parceiros, que são mais de 150 empresas que confiaram na gente, e hoje muitas pessoas sairão daqui com o emprego carimbado e sorriso no rosto”, declarou Paulo Moraes Jr.

ORGANIZAÇÃO

Filipe Augusto busca a sua primeira oportunidade de emprego

A comunidade que despertou nas primeiras horas da manhã para participar do evento contou com uma fila organizada e célere em sua movimentação, fato que deu bastante dinamismo às entrevistas realizadas nos estandes posicionados dentro da quadra do ginásio poliesportivo.

De acordo com Deivide Barbosa, ele ficou sabendo do feirão através das redes sociais da Prefeitura de Porto Velho, onde, de imediato, acessou o cadastro disponibilizado para o evento. Ele busca a sua segunda oportunidade de emprego em sua jornada trabalhista.

“Quando eu soube desse feirão de emprego pelo Instagram da Prefeitura, eu rapidamente me inscrevi porque achei um evento muito interessante. Eu estou buscando um emprego de auxiliar administrativo, o atendimento aqui tem sido excelente para todos que estão na fila de espera”, relatou Deivide Barbosa.

Luana Carvalho é uma das profissionais que busca novas oportunidades no mercado de trabalho Buscando a sua primeira oportunidade de emprego, o jovem Filipe Augusto, de apenas 18 anos de idade, afirmou que ficou sabendo do feirão através de um vídeo do prefeito Léo Moraes veiculado na internet.

“Eu assisti a um vídeo do Léo Moraes falando desse evento, então eu entrei no site da Prefeitura e fiz a minha inscrição. O meu desejo é conseguir um primeiro emprego como vendedor, seria muito bom para o início da minha jornada profissional”, comentou Filipe Augusto.

Formada na área da Educação, Luana Carvalho é uma das profissionais que busca novas oportunidades no mercado de trabalho. De acordo com ela, esse feirão é uma iniciativa que valoriza quem deseja se reposicionar na carreira.

Alan Lacerda diretor da MB que é uma das empresas que disponibilizou vagas de trabalho no feirão “Esse evento é positivo demais para a comunidade. Quero agradecer ao prefeito Léo Moraes que tomou à frente desse projeto. Eu vi aqui muitos jovens empolgados com a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Eu tenho experiência e já estou realizando as entrevistas. Parabéns a todos os envolvidos nesse projeto”, agradeceu Luana Carvalho.

EMPREGADORES

Presente no evento, a MB é uma das empresas que disponibilizou vagas de trabalho no feirão. Segundo o seu diretor, Alan Lacerda, a MB veio para ficar em Porto Velho, motivo pelo qual prontamente se colocou à disposição da Prefeitura na participação desse feirão.

“Nós somos uma empresa que atua em vários estados do país, e aqui em Porto Velho estamos abrindo dez vagas diretas de emprego nesse feirão, além de estarmos com a oportunidade de conhecermos os interessados na busca de emprego para criação de um banco de reserva”, declarou Alan Lacerda.

As mulheres também tiveram lugar de destaque no feirão, que contou com participação da Câmara Municipal do Empreendedorismo Feminino de Porto Velho, que colocou vagas oferecidas por mulheres empreendedoras.

“Hoje estamos em parceria com a Prefeitura de Porto Velho para movimentar a cadeia produtiva. É muito importante ter essa proximidade que faz com que todas as entidades se juntem em apenas um propósito para gerar emprego. A maioria das empreendedoras emprega outras mulheres, então nós temos vagas para cadastrar as mulheres que desejam o seu emprego”, relatou Larissa Pires, presidente da Câmara Municipal do Empreendedorismo Feminino.

O evento segue durante todo o dia, até as 17h, e um balanço final será apresentado pelo Poder Executivo Municipal.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)