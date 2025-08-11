Prefeitura de Porto Velho oferece cadeira facilitadora de parto natural na rede pública de saúde

Mulheres que fazem o pré-natal pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Porto Velho contam agora com uma inovação no Brasil: a cadeira facilitadora do parto vaginal, conhecida como Cadeira Elisa. A novidade está disponível na Maternidade Municipal Mãe Esperança e foi desenvolvida por uma inventora local, a psicóloga Sônia Marini, que cedeu gratuitamente o equipamento à unidade.

O projeto da cadeira é resultado de uma criação regional com foco na humanização do parto e na redução da dor e do tempo do trabalho de parto. A iniciativa foi um pedido da médica ginecologista e obstetra Conceição Simões, diretora da Maternidade, e foi prontamente acolhida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

“Essa cadeira é usada há cinco anos no setor privado e, há cerca de três meses está disponível na nossa maternidade, permitindo que as usuárias do SUS também tenham acesso a essa tecnologia humanizada e eficaz”, explica.

BENEFÍCIOS PARA MÃE E BEBÊ

Iniciativa foi um pedido da médica ginecologista e obstetra Conceição Simões A Cadeira Elisa ajuda a acelerar o processo de dilatação do colo do útero, reduz o tempo de trabalho de parto e diminui significativamente a dor durante as contrações. Isso é possível porque ela coloca a mulher em uma posição mais fisiológica e confortável, que favorece a descida do bebê e facilita o parto normal.

Além de ajudar a evitar complicações, como a distócia de ombro (dificuldade na saída do ombro do bebê), o equipamento permite que a gestante alterne entre diferentes posições: ela pode usar a cadeira por períodos de 20 a 30 minutos, caminhar, tomar banho ou usar outros recursos de alívio da dor e voltar a utilizá-la durante o trabalho de parto ativo.

ACESSO GRATUITO E VISITA GUIADA

O equipamento está disponível tanto para mulheres que estão em trabalho de parto quanto para aquelas em fase latente, ou seja, que ainda estão nas primeiras contrações ou com dilatação inicial. Para essas gestantes, a cadeira pode ser usada como forma de estimular a evolução do parto de forma natural e menos dolorosa.

Equipamento está disponível tanto para mulheres que estão em trabalho de parto quanto para aquelas em fase latente Além disso, a Maternidade Mãe Esperança oferece visitas guiadas para que as gestantes possam conhecer a cadeira, a sala de parto e toda a estrutura da unidade antes do nascimento. As visitas podem ser agendadas com a equipe do Núcleo de Educação Permanente (NEP), coordenado pela enfermeira Diana, que acompanha as gestantes durante o tour.

“A cadeira está disponível na recepção da maternidade, onde qualquer paciente pode experimentar antes mesmo do parto. E quem quiser conhecer com antecedência, pode vir no oitavo ou nono mês e agendar uma visita”, reforça a doutora Conceição.

TECNOLOGIA COM TRADIÇÃO

Inspirada em práticas tradicionais de parto entre povos indígenas e comunidades ancestrais — como o uso da posição de cócoras e redes de apoio, a Cadeira Elisa traz um conceito moderno com base em saberes populares. Ela tem patente registrada, suporta até 350 kg e conta com aprovação do Crea e do Corpo de Bombeiros.

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semusa, reforça seu compromisso com o cuidado integral à saúde da mulher e a humanização do parto. A chegada da Cadeira Elisa à rede municipal é mais um passo para garantir acolhimento, segurança e autonomia às mulheres no momento mais importante de suas vidas.

Texto:Nathalie Ventura

Foto:Júnior Costa

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)