Operação Noturna Tapa-buracos reforça ações de recuperação de ruas em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), realizou na última sexta-feira (8) mais uma etapa da Operação Noturna Tapa-buracos, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança para condutores e pedestres. A ação teve início às 17h e seguiu por diversos pontos estratégicos da cidade, até 23h.

As frentes de trabalho atuaram na av. Campos Sales, entre o viaduto na BR-364 e o Hospital de Pronto Socorro João Paulo II, no cruzamento da rua Júlio de Castilho com Pinheiro Machado. Na rua Dom Pedro II, entre as avenidas Guanabara e Rafael Vaz e Silva, e no cruzamento da Rafael Vaz e Silva com Afonso Pena.

Outro ponto contemplado foi a avenida Rio de Janeiro, no trecho entre as ruas Eduardo Lima e Silva e Mané Garrincha, assim como a rua Aruba, entre a José Amador dos Reis e Mané Garrincha. A rua José Amador dos Reis, entre Alexandre Guimarães e Amazonas, também está na lista de vias beneficiadas.

Operação Tapa-buracos segue acontecendo ao longo da semana Já na zona Sul da capital, os locais atendidos estão na rua São Miguel, entre Algodoeiro e Maçã, rua Angico, entre Cravo da Índia e São Miguel, rua Cravo da Índia, entre Angico e Jatuarana, e rua Arruda, entre Jatuarana e Caracol.

Segundo a Seinfra, a realização das obras no período noturno busca reduzir impactos no trânsito e evitar transtornos para os motoristas durante o dia, especialmente em vias de grande fluxo. Além disso, a execução fora do horário comercial garante mais agilidade na aplicação do asfalto e melhor aproveitamento das equipes e maquinários.

O secretário municipal de Infraestrutura (Seinfra), Thiago Catanhede, reforça que as ações fazem parte de um cronograma contínuo de recuperação da malha viária, atendendo as regiões conforme demandas identificadas e solicitações da população.

A Operação Tapa-buracos segue acontecendo ao longo da semana, contemplando novas frentes de serviço em diferentes bairros, com prioridade para os pontos mais danificados e de maior tráfego. A população pode acompanhar o avanço das obras e colaborar informando locais que necessitam de manutenção por meio dos canais oficiais da Prefeitura.



Texto:Thaís Alves

Foto:Thaís Alves

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)