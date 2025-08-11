Terça, 12 de Agosto de 2025
Câmara dos DeputadosProjeto cria títulos de crédito para financiar educação e inovaçãoCâmara dos DeputadosProjeto obriga condenados a ressarcirem suas vítimasJustiçaPGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpistaGeralPrevisão do tempo para terça-feira (12), em SP: tempo firmePolíticaEscola do Legislativo participa do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo em Porto Velho
Cidades Porto Velho - RO

Operação Noturna Tapa-buracos reforça ações de recuperação de ruas em Porto Velho

Realização das obras no período noturno busca reduzir impactos no trânsito e evitar transtornos

11/08/2025 12h04
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), realizou na última sexta-feira (8) mais uma etapa da Operação Noturna Tapa-buracos, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança para condutores e pedestres. A ação teve início às 17h e seguiu por diversos pontos estratégicos da cidade, até 23h.

As frentes de trabalho atuaram na av. Campos Sales, entre o viaduto na BR-364 e o Hospital de Pronto Socorro João Paulo II, no cruzamento da rua Júlio de Castilho com Pinheiro Machado. Na rua Dom Pedro II, entre as avenidas Guanabara e Rafael Vaz e Silva, e no cruzamento da Rafael Vaz e Silva com Afonso Pena.

Outro ponto contemplado foi a avenida Rio de Janeiro, no trecho entre as ruas Eduardo Lima e Silva e Mané Garrincha, assim como a rua Aruba, entre a José Amador dos Reis e Mané Garrincha. A rua José Amador dos Reis, entre Alexandre Guimarães e Amazonas, também está na lista de vias beneficiadas.

Operação Tapa-buracos segue acontecendo ao longo da semana
Já na zona Sul da capital, os locais atendidos estão na rua São Miguel, entre Algodoeiro e Maçã, rua Angico, entre Cravo da Índia e São Miguel, rua Cravo da Índia, entre Angico e Jatuarana, e rua Arruda, entre Jatuarana e Caracol.

Segundo a Seinfra, a realização das obras no período noturno busca reduzir impactos no trânsito e evitar transtornos para os motoristas durante o dia, especialmente em vias de grande fluxo. Além disso, a execução fora do horário comercial garante mais agilidade na aplicação do asfalto e melhor aproveitamento das equipes e maquinários.

O secretário municipal de Infraestrutura (Seinfra), Thiago Catanhede, reforça que as ações fazem parte de um cronograma contínuo de recuperação da malha viária, atendendo as regiões conforme demandas identificadas e solicitações da população.

A Operação Tapa-buracos segue acontecendo ao longo da semana, contemplando novas frentes de serviço em diferentes bairros, com prioridade para os pontos mais danificados e de maior tráfego. A população pode acompanhar o avanço das obras e colaborar informando locais que necessitam de manutenção por meio dos canais oficiais da Prefeitura.


Texto:Thaís Alves
Foto:Thaís Alves

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
