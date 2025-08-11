Prefeitura abre Chamamento Público para locação de imóvel que abrigará Pronto Atendimento José Adelino da Silva

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), publicou o Edital de Chamamento Público nº 009/2025 , com o objetivo de identificar imóveis disponíveis para locação na região Leste da capital, que possam temporariamente abrigar o Pronto Atendimento José Adelino da Silva.

O chamamento tem como finalidade garantir a continuidade dos atendimentos prestados pela unidade, que atualmente funciona na rua Orion, nº 76, bairro Marcos Freire. A medida é necessária devido à inadequação da estrutura atual, que já não atende às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e à futura construção da nova unidade em conformidade com os padrões exigidos pelo Ministério da Saúde, dentro do modelo de UPA 24 horas.

A locação será realizada preferencialmente nas imediações da localização atual, dentro de um quadrilátero definido pelo Departamento de Média e Alta Complexidade da Semusa, de forma a minimizar o impacto para os usuários da unidade, que atende, em conjunto com a UPA Leste, uma população estimada em 140 mil habitantes.

O imóvel proposto deve atender aos requisitos técnicos mínimos especificados no edital, mas os interessados podem apresentar propostas com condições superiores às exigidas. As propostas poderão ser enviadas por e-mail até dez dias corridos após a publicação do edital no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia (Domer), para o endereço: [email protected], com o assunto: “Proposta para Locação de Imóvel para o Pronto Atendimento José Adelino da Silva”.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura em manter a qualidade e a continuidade do atendimento em saúde à população da zona Leste, enquanto avança com a implantação de uma nova e moderna unidade de pronto atendimento.

Texto:Nathalie Ventura

Foto:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)