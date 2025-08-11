Terça, 12 de Agosto de 2025
Cidades Porto Velho - RO

Skate Park recebe nova encanação para melhorar abastecimento de água aos permissionários e visitantes

Trabalho foi realizado pela Caerd em parceira com a Prefeitura de Porto Velho

11/08/2025 11h04
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), concluiu o trabalho de extensão da rede de distribuição de água no Parque Jardim das Mangueiras, popularmente conhecido como Skate Parque. O local, que é um importante espaço de lazer para a população da capital, é também uma Área de Proteção Ambiental (APA).

O serviço foi realizado através de solicitação da Prefeitura de Porto Velho em parceira com Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd). A encanação no espaço era feita por anos através de improvisos, uma forma inadequada e sem eficiência para o abastecimento dos permissionários e também dos visitantes.

A equipe da Caerd realizou o trabalho da troca da encanação, que além de auxiliar no serviço dos permissionários, atende aos praticantes de atividades físicas e vai proporcionar mais qualidade para quem utiliza os banheiros no local.

De acordo com a equipe da Caerd, o trabalho foi realizado em horários que não atrapalhassem as atividades físicas e nem o funcionamento dos boxes. Vale salientar que o Skate Parque continuou funcionando normalmente, mesmo com a obra de encanação no local.

Além disso, o serviço de encanação vai contribuir com uma novidade. Será instalado um bebedouro gratuito e novinho, pronto para servir aos visitantes que buscam lazer, esporte ou apenas descanso ao ar livre. A data de inauguração do novo ponto de hidratação no Skate Parque será anunciada nos próximos dias. Os banheiros também passarão por melhorias.

De acordo com o secretário da Sema, Vinícius Miguel, essa iniciativa contribui com o desenvolvimento e qualidade de vida dos moradores. “O Skate Parque é um local bastante movimentado em especial no fim da tarde e nos finais de semana. Por isso, por determinação do prefeito Léo Moraes, estamos sempre buscando alternativas de melhorias para que o porto-velhense que utiliza o espaço”, finaliza.

Texto:André Oliveira
Fotos:Leandro Morais

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

