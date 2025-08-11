Terça, 12 de Agosto de 2025
Cidades Porto Velho - RO

Projeto da Prefeitura de Porto Velho leva serviços essenciais à Escola Major Guapindaia

Evento conta com a participação de diversas instituições públicas e parceiros

11/08/2025 10h33
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

O evento será na Escola Major Guapindaia, das 8h às 14h, à rua Padre Chiquinho, 2375, bairro São João Bosco, zona Norte de Porto Velho. Contando com a parceria de diversas secretarias municipais e instituições comprometidas com o projeto, serão oferecidos os serviços:

- Cadastro Único (CadÚnico)
- Emissão de Carteiras do Idoso, do Autista e Id Jovem;
- Emissão Passe Livre Estadual – DER;
- Emissão do Relatório CNIS. CAGED – STRE;
- Registro Profissional – STRE;
- Consulta Abono Salarial – STRE;
- Consulta Seguro Desemprego – STRE;
- Emissão de Carteira do Trabalho Digital – STRE;
- Solicitação de 2ª Via da Certidão de Nascimento;
- Solicitação da 2ªVia da Certidão de Casamento;
- Título de Eleitor – TRE;
- Educação Ambiental – Sema;
- Assessoria Jurídica ( Benefícios do INSS; BPC/LOAS; Casos que envolvam órgãos ou instituições Federais; Solicitação de exames, tratamentos ou remédios de alto custo pelo SUS; Regularização migratória e opção de nacionalidade) – DPU;
- Oftalmologista – Óptica Excelência;
- Alistamento Militar;
- Atendimento Psicossocial – Crea;
- Programa Mamãe Cheguei;
- Serviço Família Acolhedora;
- Assessoria Jurídica – OAB;
- Programa de Irradicação do Trabalho Infantil – PETI;
- Orientação Programa Pé de Meia;
- Aferição de Pressão e Teste de Glicemia – Sindsaúde;
- Corte de Cabelo (Masculino e Feminino).

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Atendimento será organizado por senhas entregues por ordem de chegada
O atendimento será limitado por senha. As senhas serão entregues por ordem de chegada. Os moradores precisam estar atentos aos documentos necessários para serem atendidos: Certidão de Nascimento; Certidão de Casamento, não será aceito documento de União Estável e se divorciado apresentar a Certidão de Casamento com a averbação do divórcio; RG e CPF; Foto 3x4; Comprovante de Residência original; Título de Eleitor; Carteira de Trabalho e Cartão de Vacina.

Para as solicitantes dos benefícios do programa “Mamãe Cheguei” os documentos necessários são: Cadastro Único atualizado, RG, CPF e Cartão de Gestante; e para solicitar registro no Cadastro Único, os documentos são: RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Residência e Declaração Escolar das crianças. Tudo original.

A ação social conta com a participação de parceiros como Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Secretaria Municipal Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), Junta Militar, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Rondônia e Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação (SMTI), Ordem dos Advogados (OAB/RO), dentre outros.

“O Cidadania em Movimento foi idealizado para oferecer atendimentos básicos à população, com ênfase nas regiões de maior vulnerabilidade. O programa percorre periodicamente bairros e distritos de Porto Velho, garantindo a chegada de serviços gratuitos a quem mais precisa. Trata-se de uma ação de inclusão social que reforça o compromisso da gestão Léo Moraes em promover cidadania às comunidades menos assistidas”, disse a secretária da Semias, Lucília Muniz de Queiroz.

Texto:Adaides Batista
Fotos:Secom/ Semasf

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
