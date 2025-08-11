Terça, 12 de Agosto de 2025
Câmara dos DeputadosProjeto cria títulos de crédito para financiar educação e inovaçãoCâmara dos DeputadosProjeto obriga condenados a ressarcirem suas vítimasJustiçaPGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpistaGeralPrevisão do tempo para terça-feira (12), em SP: tempo firmePolíticaEscola do Legislativo participa do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo em Porto Velho
Cidades Porto Velho - RO

Aulão Pré-Enem impulsiona estudantes em Porto Velho

Evento reuniu jovens da rede pública e privada para revisar conteúdos e receber dicas valiosas para o exame

11/08/2025 10h15
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

Era bem cedo da manhã de sábado (9) quando Luiz Henrique, de 17 anos, chegou ao Teatro Banzeiros, no Centro de Porto Velho, acompanhado de um amigo de escola. Aluno do 3º ano do Colégio Tiradentes, ele estava ansioso para aproveitar cada minuto do Aulão Pré-Enem gratuito organizado pelo Departamento de Políticas Públicas para a Juventude, da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), com apoio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) e parceria com o Colégio Sapiens.

A manhã começou com dinâmicas e orientações, mas o foco era claro: revisar os principais conteúdos que podem garantir uma boa nota no exame nacional. Para Luiz, o sonho vai muito além da sala de aula. “Eu almejo tirar boa nota no Enem para cursar Bioquímica, Direito ou Educação Física. Meu sonho é ser coronel da Polícia Militar ou Perito Criminal, contou o estudante, confiante de que a dedicação fará a diferença.

Para o Márcio Coimbra, a ação representa mais que um reforço escolar
Para o Márcio Coimbra, a ação representa mais que um reforço escolar
O evento reuniu alunos previamente inscritos, divididos em dois turnos: das 8h às 11h30 e das 14h30 às 17h40. Foram 12 disciplinas abordadas, entre elas Redação, Interpretação de Texto, História, Biologia, Física, Química e Sociologia. Cada aula teve 30 minutos, em formato de “resumão”, garantindo objetividade e foco nos principais temas cobrados no exame. Além disso, os estudantes receberam material de apoio e participaram do sorteio de cinco vagas para o cursinho preparatório do Colégio Sapiens.

Para o diretor de Políticas Públicas para a Juventude da Semias, Márcio Coimbra, a ação representa mais que um reforço escolar. “O Enem é muito importante. Com a nota, o estudante pode ingressar em faculdades. E a gente sabe como isso é essencial, principalmente para jovens de baixa renda”, destacou.

Ítalo Gabriel está determinado a construir um futuro na área de exatas
Ítalo Gabriel está determinado a construir um futuro na área de exatas
A coordenadora do Colégio Sapiens, Marivanda Gonçalves, ressaltou a importância da união de esforços. “Nós estamos muito felizes com essa parceria, trouxemos nossa equipe de professores do pré-vestibular para dar essa pegada do Enem que está chegando. É um momento valioso para que esses alunos façam uma recomposição de conteúdos e fortaleçam o conhecimento. Já estamos planejando novos eventos para dar continuidade a essa parceria, que é muito bacana e frutífera", disse a coordenadora.

No período da tarde, entre anotações e perguntas aos professores, outro jovem aproveitava cada instante. Ítalo Gabriel, 15 anos, aluno do 1º ano da Escola Estadual João Bento da Costa, está determinado a construir um futuro na área de exatas. Ele quer começar a se preparar desde cedo para chegar ao exame com segurança e boas perspectivas. “Esse aulão é muito importante para aprender e depois unir os conhecimentos que adquiri aqui, com o da escola, mais os estudos em casa".

Marivanda Gonçalves ressaltou a importância da união de esforços
Marivanda Gonçalves ressaltou a importância da união de esforços
A programação foi aberta a estudantes da rede pública e privada e teve como objetivo ampliar as chances de aprovação no ensino superior. Com aulas de Geografia, Física, História, Literatura, Biologia, Redação, Química, Língua Portuguesa, Sociologia, Filosofia e Interpretação de Texto, o aulão reforçou a preparação de quem sonha com a faculdade.

Mais do que um encontro de revisão, o evento foi uma oportunidade de troca, incentivo e motivação, ingredientes essenciais para quem está prestes a enfrentar um dos maiores desafios da vida estudantil.

Texto:Jhon Silva
Foto:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

