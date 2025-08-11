Terça, 12 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,44

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Câmara dos DeputadosProjeto cria títulos de crédito para financiar educação e inovaçãoCâmara dos DeputadosProjeto obriga condenados a ressarcirem suas vítimasJustiçaPGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpistaGeralPrevisão do tempo para terça-feira (12), em SP: tempo firmePolíticaEscola do Legislativo participa do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo em Porto Velho
Cidades Porto Velho - RO

Porto Velho promoveu ação de exames e pré-operatórios para castração de cães e gatos no Parque Circuito

Castração gratuita e futuro centro veterinário reforçam políticas públicas para o bem-estar animal

11/08/2025 09h47
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

No último sábado, o Parque Dr. José Adelino, mais conhecido como Parque Circuito, recebeu uma ação especial voltada à saúde e ao bem-estar dos animais. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), realizou exames e check-ups pré-operatórios para cães e gatos inscritos no programa de castração gratuita. Aproximadamente 50 animais foram inscritos, garantindo um passo importante para o controle populacional, a prevenção de doenças e o combate ao abandono.

Iasmin Marques, profissional de estética aproveitou a oportunidade quando soube da ação
Iasmin Marques, profissional de estética aproveitou a oportunidade quando soube da ação

Entre os tutores que aproveitaram a oportunidade estava Iasmin Marques, profissional de estética e moradora do bairro Arigolândia. Ela foi passear com um amigo no parque, acompanhada do gato Duque e do cachorro Tody, quando soube da ação. “Estávamos passeando e fui informada. Parei para a castração e aproveitei para fazer os exames pré-operatórios do meu cachorro e do meu gato”, contou.

Os exames são fundamentais para garantir a segurança do procedimento, avaliando a saúde geral dos animais, plaquetas e possíveis doenças. Uma semana após a triagem, os pets que estiverem aptos passam pela cirurgia.

Alicia Nascimento garantiu o atendimento à sua gata Marilu
Alicia Nascimento garantiu o atendimento à sua gata Marilu

O diretor administrativo da Sema, Felipe Guedes, ressaltou a importância da iniciativa, especialmente diante do novo cenário para a causa animal em Porto Velho. “Estamos comemorando a assinatura do termo de fomento que autoriza a implantação da Clínica Municipal de Bem-Estar Animal, um importante passo rumo à construção de um espaço voltado à saúde e cuidado com os animais da capital. O pré-operatório é essencial para garantir que o animal esteja em boas condições para a cirurgia, assim como fazemos com os humanos”, explicou.

A ação também beneficiou tutores como Adilena Goes, zeladora, que levou sua pitbull de 4 anos, chamada Fabulosa. “Fiz o cadastro e recebi a ligação. É caro e a Prefeitura dá a oportunidade de fazer a castração dela. Estou muito feliz”, comemorou.

Adilena Goes levou sua pitbull de 4 anos, chamada Fabulosa
Adilena Goes levou sua pitbull de 4 anos, chamada Fabulosa

A moradora do bairro Cohab, Alicia Nascimento, analista de RH, também aproveitou a ação para garantir o atendimento à sua gata Marilu, de 4 anos. “Tenho seis gatos e duas cadelas. Dois já foram castrados no CastraMais e agora consegui para a Marilu. Fiquei feliz quando soube da ação. A Prefeitura está preocupada, o prefeito se importa com os animais. Não temos muitas oportunidades para castrar e agora eu tive”, disse.

CLÍNICA DE BEM-ESTAR ANIMAL

Na última quarta-feira (6), o prefeito Léo Moraes assinou o termo de fomento que autoriza a implantação da Clínica Municipal de Bem-Estar Animal, um sonho antigo da população. A unidade será administrada pela Sociedade Paulista de Medicina Veterinária (SPMV), instituição com mais de 95 anos de experiência e reconhecida nacionalmente pela excelência no cuidado com animais e formação de profissionais veterinários.

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa é uma celebração e um prenúncio do que está por vir
Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa é uma celebração e um prenúncio do que está por vir

O espaço vai oferecer atendimento de qualidade com médicos veterinários capacitados, além de promover ações de educação, prevenção e acolhimento. A SPMV foi escolhida por meio do Chamamento Público nº 04/2025 e trará para Porto Velho um serviço de referência no Norte do país.

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa é uma celebração e um prenúncio do que está por vir: “Estamos construindo um dos maiores espaços de bem-estar animal do Norte. A Clínica Municipal será um lugar de acolhimento, prevenção, cirurgias e cuidados especializados. Agradeço à secretaria, aos profissionais e a todos que dedicam seu tempo a cuidar dos animais, porque fazemos isso por amor e por saúde”, destacou.

A Prefeitura de Porto Velho seguirá realizando novos chamamentos para castração de cães e gatos, ampliando cada vez mais o acesso da população e fortalecendo as políticas públicas voltadas à causa animal.

Texto:Jhon Silva
Fotos:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Porto Velho - RO Prefeitura de Porto Velho avança com projeto piloto “Lanche Extra” que fortalece alimentação escolar
Porto Velho - RO Prefeitura disponibiliza transporte gratuito durante o Feirão do Emprego no Ginásio Cláudio Coutinho
Porto Velho - RO Feirão do Emprego é sucesso e reúne milhares de pessoas em Porto Velho
Porto Velho - RO Prefeitura de Porto Velho oferece cadeira facilitadora de parto natural na rede pública de saúde
Porto Velho - RO Skate Parque recebe nova encanação para melhorar abastecimento de água aos permissionários e visitantes
Porto Velho - RO Operação Noturna Tapa-buracos reforça ações de recuperação de ruas em Porto Velho
Porto Velho, RO
Atualizado às 02h01
24°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 37°

24° Sensação
0 km/h Vento
73% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (13/08)

Mín. 21° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (14/08)

Mín. 24° Máx. 39°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global Secop e governo do Pará buscam soluções para hospedagens
2
Política - Há 5 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
3
Política - Há 6 dias Governo lança programa de acolhimento a repatriados e deportados
4
Política - Há 6 dias Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir trabalhos
5
Cidades - Há 3 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias