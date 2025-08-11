Porto Velho promoveu ação de exames e pré-operatórios para castração de cães e gatos no Parque Circuito

No último sábado, o Parque Dr. José Adelino, mais conhecido como Parque Circuito, recebeu uma ação especial voltada à saúde e ao bem-estar dos animais. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), realizou exames e check-ups pré-operatórios para cães e gatos inscritos no programa de castração gratuita. Aproximadamente 50 animais foram inscritos, garantindo um passo importante para o controle populacional, a prevenção de doenças e o combate ao abandono.

Iasmin Marques, profissional de estética aproveitou a oportunidade quando soube da ação

Entre os tutores que aproveitaram a oportunidade estava Iasmin Marques, profissional de estética e moradora do bairro Arigolândia. Ela foi passear com um amigo no parque, acompanhada do gato Duque e do cachorro Tody, quando soube da ação. “Estávamos passeando e fui informada. Parei para a castração e aproveitei para fazer os exames pré-operatórios do meu cachorro e do meu gato”, contou.

Os exames são fundamentais para garantir a segurança do procedimento, avaliando a saúde geral dos animais, plaquetas e possíveis doenças. Uma semana após a triagem, os pets que estiverem aptos passam pela cirurgia.

Alicia Nascimento garantiu o atendimento à sua gata Marilu

O diretor administrativo da Sema, Felipe Guedes, ressaltou a importância da iniciativa, especialmente diante do novo cenário para a causa animal em Porto Velho. “Estamos comemorando a assinatura do termo de fomento que autoriza a implantação da Clínica Municipal de Bem-Estar Animal, um importante passo rumo à construção de um espaço voltado à saúde e cuidado com os animais da capital. O pré-operatório é essencial para garantir que o animal esteja em boas condições para a cirurgia, assim como fazemos com os humanos”, explicou.

A ação também beneficiou tutores como Adilena Goes, zeladora, que levou sua pitbull de 4 anos, chamada Fabulosa. “Fiz o cadastro e recebi a ligação. É caro e a Prefeitura dá a oportunidade de fazer a castração dela. Estou muito feliz”, comemorou.

Adilena Goes levou sua pitbull de 4 anos, chamada Fabulosa

A moradora do bairro Cohab, Alicia Nascimento, analista de RH, também aproveitou a ação para garantir o atendimento à sua gata Marilu, de 4 anos. “Tenho seis gatos e duas cadelas. Dois já foram castrados no CastraMais e agora consegui para a Marilu. Fiquei feliz quando soube da ação. A Prefeitura está preocupada, o prefeito se importa com os animais. Não temos muitas oportunidades para castrar e agora eu tive”, disse.

CLÍNICA DE BEM-ESTAR ANIMAL

Na última quarta-feira (6), o prefeito Léo Moraes assinou o termo de fomento que autoriza a implantação da Clínica Municipal de Bem-Estar Animal, um sonho antigo da população. A unidade será administrada pela Sociedade Paulista de Medicina Veterinária (SPMV), instituição com mais de 95 anos de experiência e reconhecida nacionalmente pela excelência no cuidado com animais e formação de profissionais veterinários.

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa é uma celebração e um prenúncio do que está por vir

O espaço vai oferecer atendimento de qualidade com médicos veterinários capacitados, além de promover ações de educação, prevenção e acolhimento. A SPMV foi escolhida por meio do Chamamento Público nº 04/2025 e trará para Porto Velho um serviço de referência no Norte do país.

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa é uma celebração e um prenúncio do que está por vir: “Estamos construindo um dos maiores espaços de bem-estar animal do Norte. A Clínica Municipal será um lugar de acolhimento, prevenção, cirurgias e cuidados especializados. Agradeço à secretaria, aos profissionais e a todos que dedicam seu tempo a cuidar dos animais, porque fazemos isso por amor e por saúde”, destacou.

A Prefeitura de Porto Velho seguirá realizando novos chamamentos para castração de cães e gatos, ampliando cada vez mais o acesso da população e fortalecendo as políticas públicas voltadas à causa animal.

