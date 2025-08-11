Inscrições para a creche noturna iniciam nesta terça-feira (12) em Porto Velho

Começa nesta terça-feira, dia 12 de agosto, as inscrições para o chamamento público da Creche Noturna , projeto inovador criado pela atual gestão da Prefeitura de Porto Velho. A iniciativa tem o intuito de atender crianças de 1 a 3 anos e 11 meses, cujos pais ou responsáveis trabalham ou estudam à noite.

As inscrições, por meio de formulário eletrônico, seguem até o dia 20 de agosto, com uma perspectiva inicial de ofertar 80 vagas na Creche Moranguinho, localizada na região Sul da cidade.

O local proporciona um ambiente seguro e acolhedor, onde as crianças terão alimentação adequada, repouso, atividades lúdicas e cuidados especiais para o desenvolvimento integral de cada uma delas, entre outras ações.

CRITÉRIOS

Podem participar as crianças com idade mínima de 1 ano (até o dia 31 de março de 2025) e máxima de 3 anos e 11 meses que residem na região geográfica que corresponde à unidade de atendimento (Creche Moranguinho), famílias cujos pais comprovem que necessitam do atendimento por motivo de estudo ou trabalho, crianças que não estejam matriculadas no período diurno em creches da rede municipal, entidades filantrópicas ou particular.

INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS

Início das atividades está previsto para 29 de setembro Para se inscrever, acesse o link oficial, que estará disponível ao público a partir das 8h desta terça-feira (12) até o dia 20 de agosto. No momento da inscrição, é necessário que os pais ou responsáveis preencham os dados corretamente no formulário eletrônico.

A divulgação da lista homologada, conforme o edital , será no dia 28 de agosto. Já a entrega da documentação para os que forem selecionados será no período de 1º a 4 de setembro, no horário das 8h às 14h

Com relação às matrículas, estas serão feitas de forma presencial na Creche Moranguinho, à rua Camomila, nº 2631, bairro Cohab, entre 8 e 11 de setembro. O início das atividades está previsto para 29 de setembro.

DOCUMENTOS

Os responsáveis deverão apresentar o CPF da criança, cartão de vacina atualizado, comprovante de residência atualizado, cartão de vacinação atualizado (ou declaração emitida por UBS), duas fotos 3x4 recentes, documento de identidade e CPF do responsável legal e da pessoa autorizada para retirada da criança, cartão do SUS da criança, comprovante de trabalho ou estudo no período noturno, para beneficiários do Bolsa Família: cartão do programa.

PRIORIDADE

Haverá prioridade para as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica; mães, pais ou responsáveis que trabalham no turno da noite; crianças com deficiência ou necessidades específicas. E caso o número de interessados seja maior que a quantidade de vagas ofertadas, a prioridade será pela ordem cronológica de inscrição.

CRONOGRAMA

Inscrição:12 a 20 de agosto

Lista Homologado:28 de agosto

Entrega de documentos:1º a 4 de setembro

Efetivação da matrícula:8 a 11 de setembro

Início das atividades:29 de setembro

ATENDIMENTO

Site oficial da Semed: https://semed.portovelho.ro.gov.br/

E-mail:[email protected]

Atendimento presencial:Rua Elias Gorayeb, nº 1514 – Nossa Senhora das Graças, das 8h às 14h

Texto:Augusto Soares/Jhon Silva

Fotos:Leandro Morais

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)