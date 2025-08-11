Feira Livre Mulher do Norte evidência a força e a criatividade feminina

O empreendedorismo feminino em Porto Velho, que hoje cresce a passos largos, não surgiu da noite para o dia. Ele é fruto da coragem de mulheres que, ao longo dos anos, desafiaram as limitações impostas e encontraram maneiras de prosperar. Com o tempo e muita determinação, essa força da mulher ganhou novos olhares e se expandiu.

Dentre elas, as inúmeras histórias de superação, a artesã Tetê Frazão é a prova de que a força de vontade e determinação são fundamentais para não desistir dos sonhos. “Eu trabalho com artesanato há mais de 30 anos. Eu costumo sempre dizer que, mesmo com os desafios de ser uma mulher empreendedora, eu amo e me divirto muito com a minha arte. É uma paixão tão grande que supera qualquer desafio”, disse a artesã.

Eliana Regina juntamente com a filha, resolveram trabalhar com abelhas desde 2022 Por isso, empreender já é um desafio por si só. Fazer isso em família, então, exige um nível extra de sintonia, parceria e principalmente resiliência. Eliana Regina e Regina Ferreira encontraram um impulso no amor para transformar um sonho em um negócio. Mãe e filha resolveram trabalhar com abelhas desde 2022, no período da pandemia da Covid 19. Desde o início, tiveram que enfrentar desafios comuns a qualquer empreendedor, como incertezas financeiras, tomada de decisões e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

“Esse é um mundo maravilhoso, cada vez a gente se encanta mais. Eu e minha filha somos apaixonadas por abelhas e cada vez mais a gente quer trabalhar, divulgar para que as pessoas possam conhecer nosso trabalho. Nosso objetivo é crescer ainda mais para que nossos produtos, em especial o mel, possam ser reconhecidos”, disse a apicultora.

VALORIZAÇÃO

Segundo Lena Assis, a iniciativa visa contemplar mulheres que antes não tinham oportunidades Essas são algumas histórias de determinação e sucesso encontradas na a 6ª edição da Feira Livre Mulher do Norte, idealizada pela Prefeitura de Porto Velho, através da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres (CPPM). O objetivo é fomentar o protagonismo feminino no empreendedorismo e auxiliar quem quer empreender e quem quer se inserir no mercado de trabalho.

Nesta edição no espaço Multieventos do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, na última sexta-feira (8), contou com a presença de cerca de 30 expositoras que levaram diversos produtos, entre eles, biojóias, artesanatos indígenas, moda, gastronomia regional e estética, entre tantos outros itens, todos confeccionados com muito carinho.

Segundo Lena Assis, diretora de Políticas Públicas para Mulheres, a iniciativa visa contemplar mulheres que antes não tinham oportunidades, e que agora, com apoio da prefeitura, estão em evidência. “ Muitas dessas mulheres não têm com quem deixar seus filhos e, por isso, não podem trabalhar fora. Esse é um ambiente propício tanto para ganhar dinheiro quanto para se distraírem, contando com o apoio de outras mulheres. ”, disse a diretora.

Isabele Morgado trabalha com produtos que valorizam a identidade regional há cinco anos Atualmente, são cerca de 250 mulheres cadastradas para participarem da feira. A expectativa é que aconteça em vários outros pontos da cidade, sempre com o objetivo de mostrar a força feminina e, principalmente, proporcionando geração de renda para essas mulheres que não tinham oportunidades.

A empreendedora cultural, Isabele Morgado, trabalha com produtos que valorizam a identidade regional há cinco anos e destacou a importância de eventos com apoio da prefeitura. “Essa é a segunda vez que participo da Feira Livre Mulher do Norte e é muito importante essa oportunidade de a gente mostrar nosso trabalho, da mulher nortista e levar aquilo que a gente acredita, dos nossos produtos e da nossa história e tudo isso a gente faz com muito amor”, finaliza.

Texto:André Oliveira

Fotos:Leandro Morais

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)