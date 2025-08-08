Mesa Diretora da Câmara vai encaminhar denúncias sobre ocupação do Plenário à Corregedoria

A Secretaria-Geral da Mesa (SGM) da Câmara dos Deputados divulgou nota informando que a Mesa Diretora se reuniu nesta sexta-feira (8) para tratar das condutas praticadas por diversos deputados durante a obstrução física do Plenário da Casa nos dias 5 e 6 de agosto.

"A fim de permitir a devida apuração do ocorrido, decidiu-se pelo imediato encaminhamento de todas as denúncias à Corregedoria Parlamentar para a devida análise", diz a nota da SGM.