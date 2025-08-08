Segunda, 11 de Agosto de 2025
Cidades Porto Velho - RO

Prefeitura realiza reunião entre secretários e os novos administradores dos distritos

Representantes dos distritos apresentaram as demandas e desejos dos moradores

08/08/2025 13h59
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

Na manhã desta sexta-feira (8), a prefeitura de Porto Velho promoveu uma reunião, que até então, jamais havia sido realizada na história da gestão administrativa da capital rondoniense. O encontro aconteceu no auditório do Prédio do Relógio, e reuniu os treze administradores distritais, o secretariado executivo e o prefeito Léo Moraes.

Na pauta da reunião estavam as demandas ponto a ponto de cada um dos distritos. Na ocasião, os administradores tiveram a oportunidade de, um por vez, exporem as demandas de suas localidades, que vão de serviços de reparos, aquisição de maquinários, aumento do efetivo de limpeza urbana, entre outros.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que a ideia é, a partir de agora, a prefeitura estar presente nessas localidades que estavam desassistidas pelo poder público, com uma gestão que busca o desenvolvimento e melhorias em todas as áreas dos distritos.

“Sabemos que os administradores trazem a demanda que vem direto dos anseios da comunidade que sabe onde é necessário o desempenho do poder público, por esse motivo consideramos de grande importância essa reunião, onde tudo o que foi apresentado está sendo analisado pelo nosso secretariado”, disse Léo Moraes.

Eucradio Luiz da Silva Barbosa de Souza, administrador Jaci Paraná
Eucradio Luiz da Silva Barbosa de Souza, administrador Jaci Paraná
De acordo com o administrador Jaci-Paraná, Eucradio Luiz da Silva Barbosa, a reunião foi um momento necessário para alinhamento entre o prefeito e os administradores. “A gente estava aguardando uma reunião como essa com o prefeito Léo Moraes e foi um momento de extrema importância. Hoje foi dia de trazer nossas demandas dos nossos distritos e vamos aguardar, pois essas melhorias chegarão aos nossos moradores que merecem esses cuidados que a prefeitura vem fazendo”, disse o administrador.

A eleição distrital foi um marco na Prefeitura de Porto Velho, e estabelece a escolha dos administradores dos 13 distritos da capital. A iniciativa do Prefeito Léo Moraes é uma medida que pôs fim às indicações políticas e marcou uma mudança significativa na forma de gestão das regiões distritais.

Considerada uma iniciativa democrática e inovadora, a eleição que consultou a população dos distritos de Porto Velho sobre os nomes que deveriam assumir a administração dessas localidades levou 11.021 eleitores às urnas. Cinco mulheres foram eleitas para atuar como elo direto entre suas comunidades e o Poder Executivo. Até então, apenas uma mulher fazia parte do time de administradores.

Texto:João Paulo Prudêncio/ André Oliveira
Foto:Eduardo Freitas/ José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
