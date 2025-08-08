Prefeitura realiza reunião entre secretários e os novos administradores dos distritos

Na manhã desta sexta-feira (8), a prefeitura de Porto Velho promoveu uma reunião, que até então, jamais havia sido realizada na história da gestão administrativa da capital rondoniense. O encontro aconteceu no auditório do Prédio do Relógio, e reuniu os treze administradores distritais, o secretariado executivo e o prefeito Léo Moraes.

Na pauta da reunião estavam as demandas ponto a ponto de cada um dos distritos. Na ocasião, os administradores tiveram a oportunidade de, um por vez, exporem as demandas de suas localidades, que vão de serviços de reparos, aquisição de maquinários, aumento do efetivo de limpeza urbana, entre outros.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que a ideia é, a partir de agora, a prefeitura estar presente nessas localidades que estavam desassistidas pelo poder público, com uma gestão que busca o desenvolvimento e melhorias em todas as áreas dos distritos.

“Sabemos que os administradores trazem a demanda que vem direto dos anseios da comunidade que sabe onde é necessário o desempenho do poder público, por esse motivo consideramos de grande importância essa reunião, onde tudo o que foi apresentado está sendo analisado pelo nosso secretariado”, disse Léo Moraes.

Eucradio Luiz da Silva Barbosa de Souza, administrador Jaci Paraná De acordo com o administrador Jaci-Paraná, Eucradio Luiz da Silva Barbosa, a reunião foi um momento necessário para alinhamento entre o prefeito e os administradores. “A gente estava aguardando uma reunião como essa com o prefeito Léo Moraes e foi um momento de extrema importância. Hoje foi dia de trazer nossas demandas dos nossos distritos e vamos aguardar, pois essas melhorias chegarão aos nossos moradores que merecem esses cuidados que a prefeitura vem fazendo”, disse o administrador.

A eleição distrital foi um marco na Prefeitura de Porto Velho, e estabelece a escolha dos administradores dos 13 distritos da capital. A iniciativa do Prefeito Léo Moraes é uma medida que pôs fim às indicações políticas e marcou uma mudança significativa na forma de gestão das regiões distritais.

Considerada uma iniciativa democrática e inovadora, a eleição que consultou a população dos distritos de Porto Velho sobre os nomes que deveriam assumir a administração dessas localidades levou 11.021 eleitores às urnas. Cinco mulheres foram eleitas para atuar como elo direto entre suas comunidades e o Poder Executivo. Até então, apenas uma mulher fazia parte do time de administradores.

Texto:João Paulo Prudêncio/ André Oliveira

Foto:Eduardo Freitas/ José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)