Comissão debate desafios e oportunidades do uso da inteligência artificial na administração pública

A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (13), audiência pública sobre os desafios e as oportunidades do uso da inteligência artificial na administração pública brasileira.

O debate atende a pedido da deputada Maria do Rosário (PT-RS). " A audiência servirá como etapa preparatória para a construção de um marco normativo sólido e orientado à realidade brasileira sobre o uso da inteligência artificial na administração pública", afirmou a deputada.

A audiência será realizada a partir das 9h30, no plenário 13.

Veja quem foi convidado