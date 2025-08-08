Prefeitura realiza aulão pré-Enem neste sábado (9)

>

Aulão gratuito é uma excelente oportunidade aos interessados em se preparar melhor para as provas do Enem É neste sábado (9), no Teatro Banzeiros, a partir das 8h, o aulão pré-Enem, realizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio do Departamento da Juventude da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias). O aulão será pela manhã, das 8h às 11h30, e à tarde, das 14h30 às 17h40.

As 200 vagas oferecidas foram preenchidas por meio de inscrições prévias. O Teatro Banzeiros fica localizado à rua José do Patrocínio, 512, Centro - Porto Velho.

A iniciativa tem como público-alvo estudantes em geral, seja da rede pública de ensino e da privada, que pretendem prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) visando aprovação para cursar o ensino superior. Ao todo, conforme a programação, serão ministradas aulas das disciplinas: Geografia, Física, História, Literatura, Biologia, Redação, Química, Língua Portuguesa, Sociologia, Filosofia e Interpretação de Texto.

De acordo com Márcio Coimbra, do Departamento da Juventude da Semias, os estudantes também receberão material de apoio gratuito. “Ainda teremos o sorteio de cinco bolsas de estudos para o cursinho preparatório pré-Enem, do Grupo Sapiens. Durante as aulas, além do ambiente acolhedor e motivador, os participantes terão dicas práticas e resolução de questões, técnicas para estudar com mais foco”, afirmou.

O aulão gratuito é uma excelente oportunidade aos interessados em se preparar melhor para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O prefeito Léo Moraes também destaca a importância de o aluno estar preparado para alcançar a melhor nota. “O Enem é uma das principais portas de entrada para as universidades públicas e privadas do país. Por isso, é fundamental que os estudantes se preparem de forma adequada para garantir um bom desempenho e conquistar uma vaga no curso desejado”, disse.

