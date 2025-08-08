Segunda, 11 de Agosto de 2025
Cidades Porto Velho - RO

Guerreiros do campo cultivam amor e alimento para Porto Velho

Agricultores são peças fundamentais para o desenvolvimento da capital e sustento de suas famílias

08/08/2025 13h40
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

No campo, o trabalho começa cedo e termina tarde. O suor que escorre no rosto desses homens carrega mais do que o peso do sol e da enxada, carrega histórias de luta, esperança e amor por suas famílias, como o senhor Ezequiel Antunes de Castro, de 66 anos.

Ezequiel é produtor rural há mais de duas décadas e filho de agricultor. Para ele, a agricultura vai além da subsistência. “A agricultura é a melhor coisa da vida do ser humano, porque produz o alimento. Tudo o que eu fiz foi para os meus filhos. Eles sabem que cada semente plantada foi pensando no futuro deles, para dar estudo, dignidade e uma vida melhor”, conta emocionado.

No setor chacareiro da capital, Eder Ferreira de Oliveira, de 36 anos, compartilha da mesma missão. Pai dedicado, ele enfrenta os desafios da lida com coragem. “O maior desafio no campo é criar os filhos e vê-los se tornarem cidadãos do bem. Hoje, tenho o privilégio de trabalhar ao lado deles e ensinar pelo exemplo”, afirma.

Eder Ferreira afirma ter o privilégio de trabalhar ao lado do filho Iuri Ferreira
Eder Ferreira afirma ter o privilégio de trabalhar ao lado do filho Iuri Ferreira
Iuri Ferreira de Oliveira, de 17 anos, é um desses exemplos. Ele trabalha na horta da família ao lado do pai, Eder Oliveira, e fala com orgulho do legado que está herdando. “Tenho muito orgulho do meu pai. Ele é um guerreiro. Tudo que colhemos juntos é vendido na cidade e ajuda no sustento da casa.”

O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, destaca que os agricultores pais são peças fundamentais para o desenvolvimento da capital. “Esses homens não produzem só alimentos, eles semeiam valores e criam seus filhos com o suor do rosto. Nosso papel é fortalecer políticas públicas que cheguem até esses pais do campo e ajudem a melhorar suas condições de trabalho e vida.”

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, também reforça a importância dos agricultores pais. “Eles são heróis silenciosos, que fazem a diferença na vida de todos nós. O alimento que chega à nossa mesa passa pelas mãos deles. Reconhecer e valorizar esses homens é mais do que justo, é necessário.”

Léo Moraes reforçou a importância dos agricultores pais
Léo Moraes reforçou a importância dos agricultores pais
Neste Dia dos Pais, Porto Velho celebra não só os laços de sangue, mas os laços de terra, trabalho e amor que unem os pais agricultores às suas famílias e à cidade.

Neste Dia dos Pais, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), presta uma homenagem especial a esses homens que alimentam a cidade com trabalho, dignidade e muito afeto.

Texto:Jean Carla Carla
Foto:Jean Carla Costa

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
