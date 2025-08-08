Segunda, 11 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,43

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralSul e Sudeste começam semana com frio; alerta de seca no Centro-OesteGeralSão Paulo tem céu nublado e frio neste domingoSaúdeAgora Tem Especialistas: inscrições terminam neste domingoPolíticaItamaraty e Gleisi rechaçam ataque de vice-secretário de TrumpGeralJudô dentro e fora de casa: atleta do Talento Esportivo é treinado pelo pai
Cidades Porto Velho - RO

Feirão de Empregos da Prefeitura de Porto Velho anuncia organização por grupos para garantir segurança e eficiência

Todos os inscritos receberão uma notificação oficial informando a cor da pulseira e horário para comparecimento

08/08/2025 13h40
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

Para garantir o conforto e a segurança, evitando filas e aglomerações, o 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo, promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), vai organizar os inscritos por grupos diferenciados por cores, que correspondem a lotes de atendimento em horários específicos.

O evento, que acontece na próxima segunda-feira (11), das 8h às 17h, no Ginásio Cláudio Coutinho, vai contar com duas entradas: pela Av. Pinheiro Machado e pela rua Marco Aurélio Gusman. Ao chegar no local, os candidatos irão se dirigir à central de senhas, em tendas separadas por grupos de interesse. Cada grupo será identificado por cores, com pulseiras coloridas.

COMO SERÁ A DIVISÃO

Todos os inscritos receberão uma notificação oficial informando a cor da pulseira que deverá usa
Todos os inscritos receberão uma notificação oficial informando a cor da pulseira que deverá usa

Cada cor indicará o período de atendimento, facilitando o fluxo de pessoas e garantindo que o atendimento ocorra de maneira ordenada. Importante destacar que os participantes não precisam escolher a cor, pois a organização fará essa definição baseada em critérios logísticos, considerando o melhor funcionamento do evento.

Todos os inscritos receberão uma notificação oficial informando a cor da pulseira que deverá usar, além da data e horário para comparecimento. Essa comunicação será enviada diretamente pelo WhatsApp e para o e-mail cadastrado no momento da inscrição.

A Prefeitura reforça a importância de os participantes ficarem atentos às comunicações para garantir que não percam nenhum detalhe do evento.

ATENDIMENTO PCDS

A Prefeitura também preparou um atendimento especial para Pessoas com Deficiência (PcDs). Esse público contará com prioridade no atendimento, acesso livre durante todo o dia do evento, além de apoio completo da equipe de acolhimento e acessibilidade para garantir uma experiência inclusiva e confortável.

Léo Moraes informou que, devido ao alto número de inscritos, as inscrições prévias para o Feirão foram suspensas
Léo Moraes informou que, devido ao alto número de inscritos, as inscrições prévias para o Feirão foram suspensas
O Feirão é uma oportunidade para a população de Porto Velho buscar o primeiro emprego ou a recolocação profissional.

BANCO DE TALENTOS

O prefeito Léo Moraes informou, nesta sexta-feira (8), que, devido ao alto número de inscritos, as inscrições prévias para o Feirão foram suspensas. “As pessoas que fizerem o credenciamento a partir de agora estarão em nosso Banco de Talentos do Sine.”

O prefeito também comunicou que os novos cadastrados participarão das próximas edições do Feirão, que serão realizadas pela Prefeitura de Porto Velho. “A política de emprego é a mais importante que existe na sociedade. Por isso, estamos canalizando esforços para facilitar a aproximação entre o empreendedor e a mão de obra qualificada, atendendo a nossa Porto Velho”, finalizou Léo Moraes.

SERVIÇO

Evento:1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo
Data:11 de agosto de 2025 (segunda-feira)
Horário:8h às 17h
Local:Ginásio Cláudio Coutinho – Porto Velho/RO

Texto:Cristiane Cruz
Fotos:Leandro Morais/ Eduardo Freitas/ José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Porto Velho - RO Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
Porto Velho - RO Prefeitura realiza reunião entre secretários e os novos administradores dos distritos
Porto Velho - RO Prefeitura realiza aulão pré-Enem neste sábado (9)
Porto Velho - RO Guerreiros do campo cultivam amor e alimento para Porto Velho
Porto Velho - RO Biblioteca Municipal Francisco Meirelles homenageia ex-gestores, escritores e amigos da unidade que completou 50 anos
Porto Velho - RO Mês da Mobilidade é marcado com lançamento de cartilha das calçadas e agenda de eventos
Porto Velho, RO
Atualizado às 02h01
24°
Tempo limpo

Mín. 22° Máx. 36°

24° Sensação
0 km/h Vento
73% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (12/08)

Mín. 21° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (13/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Tempo limpo
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 4 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global Secop e governo do Pará buscam soluções para hospedagens
2
Política - Há 5 dias Governo lança programa de acolhimento a repatriados e deportados
3
Política - Há 4 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
4
Política - Há 5 dias Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir trabalhos
5
Cidades - Há 6 dias Site do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo já está no ar para cadastro de candidatos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias