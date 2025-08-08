Feirão de Empregos da Prefeitura de Porto Velho anuncia organização por grupos para garantir segurança e eficiência

Para garantir o conforto e a segurança, evitando filas e aglomerações, o 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo, promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), vai organizar os inscritos por grupos diferenciados por cores, que correspondem a lotes de atendimento em horários específicos.

O evento, que acontece na próxima segunda-feira (11), das 8h às 17h, no Ginásio Cláudio Coutinho, vai contar com duas entradas: pela Av. Pinheiro Machado e pela rua Marco Aurélio Gusman. Ao chegar no local, os candidatos irão se dirigir à central de senhas, em tendas separadas por grupos de interesse. Cada grupo será identificado por cores, com pulseiras coloridas.

COMO SERÁ A DIVISÃO

Todos os inscritos receberão uma notificação oficial informando a cor da pulseira que deverá usa

Cada cor indicará o período de atendimento, facilitando o fluxo de pessoas e garantindo que o atendimento ocorra de maneira ordenada. Importante destacar que os participantes não precisam escolher a cor, pois a organização fará essa definição baseada em critérios logísticos, considerando o melhor funcionamento do evento.

Todos os inscritos receberão uma notificação oficial informando a cor da pulseira que deverá usar, além da data e horário para comparecimento. Essa comunicação será enviada diretamente pelo WhatsApp e para o e-mail cadastrado no momento da inscrição.

A Prefeitura reforça a importância de os participantes ficarem atentos às comunicações para garantir que não percam nenhum detalhe do evento.

ATENDIMENTO PCDS

A Prefeitura também preparou um atendimento especial para Pessoas com Deficiência (PcDs). Esse público contará com prioridade no atendimento, acesso livre durante todo o dia do evento, além de apoio completo da equipe de acolhimento e acessibilidade para garantir uma experiência inclusiva e confortável.

Léo Moraes informou que, devido ao alto número de inscritos, as inscrições prévias para o Feirão foram suspensas O Feirão é uma oportunidade para a população de Porto Velho buscar o primeiro emprego ou a recolocação profissional.

BANCO DE TALENTOS

O prefeito Léo Moraes informou, nesta sexta-feira (8), que, devido ao alto número de inscritos, as inscrições prévias para o Feirão foram suspensas. “As pessoas que fizerem o credenciamento a partir de agora estarão em nosso Banco de Talentos do Sine.”

O prefeito também comunicou que os novos cadastrados participarão das próximas edições do Feirão, que serão realizadas pela Prefeitura de Porto Velho. “A política de emprego é a mais importante que existe na sociedade. Por isso, estamos canalizando esforços para facilitar a aproximação entre o empreendedor e a mão de obra qualificada, atendendo a nossa Porto Velho”, finalizou Léo Moraes.

SERVIÇO

Evento:1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo

Data:11 de agosto de 2025 (segunda-feira)

Horário:8h às 17h

Local:Ginásio Cláudio Coutinho – Porto Velho/RO

Texto:Cristiane Cruz

Fotos:Leandro Morais/ Eduardo Freitas/ José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)