Segunda, 11 de Agosto de 2025
Cidades Porto Velho - RO

Biblioteca Municipal Francisco Meirelles homenageia ex-gestores, escritores e amigos da unidade que completou 50 anos

Desde sua criação, a biblioteca ampliou e modernizou seu acervo, diversificou atividades culturais e adaptou-se às novas tecno...

08/08/2025 13h16
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

Criada pela Lei nº 85, de 30 de dezembro de 1973, e inaugurada em 24 de janeiro de 1975, a Biblioteca Municipal Francisco Meirelles chega em 2025 ao marco de meio século de existência, consolidando-se como um dos mais importantes patrimônios culturais e educacionais de Porto Velho.

Mais do que um espaço de livros e pesquisa, a Biblioteca é um ponto de encontro entre gerações, onde o saber, a memória e a imaginação se entrelaçam, transformando vidas ao longo de cinco décadas.

Carregando o nome de Francisco Meirelles, sertanista e desbravador da Amazônia, a instituição sempre foi referência no incentivo à leitura, ao estudo e à preservação da história. Desde sua criação, ampliou e modernizou seu acervo, diversificou atividades culturais e adaptou-se às novas tecnologias, mantendo-se viva e relevante no cotidiano da capital rondoniense.

Para o Leonardo Leocádio, celebrar os 50 anos da Francisco Meirelles é valorizar a leitura, a educação e a cultura
Para o Leonardo Leocádio, celebrar os 50 anos da Francisco Meirelles é valorizar a leitura, a educação e a cultura
Segundo o secretário municipal de Educação, Leonardo Leocádio, à qual a Biblioteca é vinculada, celebrar os 50 anos da Francisco Meirelles é valorizar a leitura, a educação e a cultura da nossa cidade. “É reconhecer um espaço que acompanhou o tempo, inovou e continua sendo essencial para a formação de cidadãos críticos e conscientes”, disse ele.

PROGRAMAÇÃO DO JUBILEU DE OURO

Durante todo o ano de 2025, uma programação especial marcará o jubileu de ouro da Biblioteca Municipal Francisco Meirelles. Serão realizadas exposições, lançamentos literários, rodas de leitura, oficinas, palestras e eventos culturais que celebram a literatura e a história de Porto Velho. Também serão entregues melhorias na sinalização, ampliação do acervo digital e a criação de um espaço dedicado exclusivamente aos escritores locais.

HOMENAGENS

Célio Leandro da Silva, ex-diretor da Biblioteca Francisco Meirelles
Célio Leandro da Silva, ex-diretor da Biblioteca Francisco Meirelles

No marco das comemorações, a Prefeitura de Porto Velho prestou, nesta sexta-feira (8), homenagem a pessoas e instituições que contribuíram para a trajetória da Biblioteca. Dentre eles:

Ex-diretores: Fátima do Socorro Sousa Sá Alves, Karen Rak, Célio Leandro da Silva, Adson Kleber Santos Muniz, Lucileyde Feitosa Sousa, Joelma Flávia dos Santos, Glória Valladares Grangeiro e Waneide Cléa Santos Barros.

Amigos da Biblioteca: Abnael Machado de Lima, João Rodrigues de Lima e Manoel Victor Azevedo de Freitas.

Equipe Atual de Colaboradores da Biblioteca.

Homenagem a pessoas e instituições que contribuíram para a trajetória da Biblioteca
Homenagem a pessoas e instituições que contribuíram para a trajetória da Biblioteca

Ex-prefeito de Porto Velho: Jacob de Freitas Atallah, no ato representado por seu filho Abdon Atallah.

Instituições Parceiras: Funcultural, 17ª Brigada de Infantaria de Selva, Câmara Municipal de Porto Velho, Empresa de Desenvolvimento Urbano, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação, Academia Rondoniense de Letras, Federação Nacional dos Comunicadores do Brasil e Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil.

ESPAÇO VIVO E TRANSFORMADOR

Ao longo de sua história, a Biblioteca Francisco Meirelles foi muito mais do que um prédio com estantes e livros. Foi e continua sendo um espaço democrático, de portas abertas para estudantes, professores, pesquisadores, escritores e para toda a comunidade. Um local onde ideias nascem, sonhos se fortalecem e a cidadania se constrói.

Em 2025, ao celebrar 50 anos, a Biblioteca reafirma seu compromisso original: ser uma janela permanente para o conhecimento, a cultura e a transformação social em Porto Velho.

Texto:Meiry Santos
Fotos:Meiry Santos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
