Segunda, 11 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,43

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralSul e Sudeste começam semana com frio; alerta de seca no Centro-OesteGeralSão Paulo tem céu nublado e frio neste domingoSaúdeAgora Tem Especialistas: inscrições terminam neste domingoPolíticaItamaraty e Gleisi rechaçam ataque de vice-secretário de TrumpGeralJudô dentro e fora de casa: atleta do Talento Esportivo é treinado pelo pai
Cidades Porto Velho - RO

Mês da Mobilidade é marcado com lançamento de cartilha das calçadas e agenda de eventos

Cartilha apresentada contém material explicativo que orienta sobre as regras relacionadas à acessibilidade

08/08/2025 12h55
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

Trazendo a pauta do respeito ao próximo, a solenidade de abertura do Mês da Mobilidade — que promove uma série de ações voltadas ao tema durante todo o mês de agosto — aconteceu na manhã desta sexta-feira (8), em alusão ao Dia do Pedestre. O evento foi realizado no Prédio do Relógio e contou com a participação de servidores e autoridades do Executivo Municipal.

Para Léo Moraes, o pedestre é a prioridade e o elemento mais importante na gestão da mobilidade
Para Léo Moraes, o pedestre é a prioridade e o elemento mais importante na gestão da mobilidade

Durante a cerimônia, foi apresentada à sociedade a Cartilha de Calçadas, um material explicativo que orienta sobre as regras relacionadas à acessibilidade, deveres e normas de padronização, construção de rampas e acessos, entre outras medidas que buscam transformar a capital rondoniense em uma cidade mais inclusiva e segura no que diz respeito à mobilidade urbana.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, o pedestre é a prioridade e o elemento mais importante na gestão da mobilidade, sendo o foco central de todas as ações de segurança e trânsito.

“A cartilha das calçadas é uma forma de esclarecer à sociedade sobre as normas e regras. Dentro da literatura do trânsito, a prioridade é o respeito ao pedestre. Celebramos este mês com campanhas educativas, investimentos em tecnologia e outras ações que já estão em andamento e serão ampliadas”, destacou o prefeito.

Iremar Lima ressaltou que o mês de agosto contará com uma programação diversificada
Iremar Lima ressaltou que o mês de agosto contará com uma programação diversificada
O secretário municipal de Trânsito, Iremar Lima, ressaltou que o mês de agosto contará com uma programação diversificada, abrangendo desde o lançamento da cartilha até campanhas voltadas às vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência (PCDs).

“Essa cartilha reúne informações para que o cidadão conheça as regras de construção. Estamos presentes nas empresas, incentivando a adequação das calçadas e também trabalhando no projeto que garante vagas de estacionamento preferenciais. Hoje, muitas calçadas estão fora do padrão e queremos reverter esse cenário, para que as pessoas sintam prazer em caminhar pela cidade”, afirmou o secretário.

Com duas datas significativas para o trânsito — o Dia do Pedestre (8) e o Dia do Ciclista (19) —, o mês de agosto é considerado o período do ano em que o poder público intensifica ações de conscientização e promoção da mobilidade segura.

Texto:João Paulo Prudêncio
Fotos:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Porto Velho - RO Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
Porto Velho - RO Prefeitura realiza reunião entre secretários e os novos administradores dos distritos
Porto Velho - RO Prefeitura realiza aulão pré-Enem neste sábado (9)
Porto Velho - RO Guerreiros do campo cultivam amor e alimento para Porto Velho
Porto Velho - RO Feirão de Empregos da Prefeitura de Porto Velho anuncia organização por grupos para garantir segurança e eficiência
Porto Velho - RO Biblioteca Municipal Francisco Meirelles homenageia ex-gestores, escritores e amigos da unidade que completou 50 anos
Porto Velho, RO
Atualizado às 02h01
24°
Tempo limpo

Mín. 22° Máx. 36°

24° Sensação
0 km/h Vento
73% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (12/08)

Mín. 21° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (13/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Tempo limpo
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 4 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global Secop e governo do Pará buscam soluções para hospedagens
2
Política - Há 5 dias Governo lança programa de acolhimento a repatriados e deportados
3
Política - Há 4 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
4
Política - Há 5 dias Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir trabalhos
5
Cidades - Há 6 dias Site do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo já está no ar para cadastro de candidatos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias