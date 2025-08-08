Mês da Mobilidade é marcado com lançamento de cartilha das calçadas e agenda de eventos

Trazendo a pauta do respeito ao próximo, a solenidade de abertura do Mês da Mobilidade — que promove uma série de ações voltadas ao tema durante todo o mês de agosto — aconteceu na manhã desta sexta-feira (8), em alusão ao Dia do Pedestre. O evento foi realizado no Prédio do Relógio e contou com a participação de servidores e autoridades do Executivo Municipal.

Para Léo Moraes, o pedestre é a prioridade e o elemento mais importante na gestão da mobilidade

Durante a cerimônia, foi apresentada à sociedade a Cartilha de Calçadas, um material explicativo que orienta sobre as regras relacionadas à acessibilidade, deveres e normas de padronização, construção de rampas e acessos, entre outras medidas que buscam transformar a capital rondoniense em uma cidade mais inclusiva e segura no que diz respeito à mobilidade urbana.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, o pedestre é a prioridade e o elemento mais importante na gestão da mobilidade, sendo o foco central de todas as ações de segurança e trânsito.

“A cartilha das calçadas é uma forma de esclarecer à sociedade sobre as normas e regras. Dentro da literatura do trânsito, a prioridade é o respeito ao pedestre. Celebramos este mês com campanhas educativas, investimentos em tecnologia e outras ações que já estão em andamento e serão ampliadas”, destacou o prefeito.

Iremar Lima ressaltou que o mês de agosto contará com uma programação diversificada O secretário municipal de Trânsito, Iremar Lima, ressaltou que o mês de agosto contará com uma programação diversificada, abrangendo desde o lançamento da cartilha até campanhas voltadas às vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência (PCDs).

“Essa cartilha reúne informações para que o cidadão conheça as regras de construção. Estamos presentes nas empresas, incentivando a adequação das calçadas e também trabalhando no projeto que garante vagas de estacionamento preferenciais. Hoje, muitas calçadas estão fora do padrão e queremos reverter esse cenário, para que as pessoas sintam prazer em caminhar pela cidade”, afirmou o secretário.

Com duas datas significativas para o trânsito — o Dia do Pedestre (8) e o Dia do Ciclista (19) —, o mês de agosto é considerado o período do ano em que o poder público intensifica ações de conscientização e promoção da mobilidade segura.

Texto:João Paulo Prudêncio

Fotos:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)