Segunda, 11 de Agosto de 2025
Últimas notícias
Cidades Porto Velho - RO

Feirão do Emprego ultrapassa 10 mil inscritos em vagas mais procuradas

Evento promove inclusão e novas oportunidades para trabalhadores e empreendedores da capital

08/08/2025 12h35
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

A Prefeitura de Porto Velho comemora o sucesso do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo, que já ultrapassou a marca de 10 mil inscrições. O alto número de participantes mostra a grande demanda da população por oportunidades de trabalho e apoio para empreender, e fortalece ainda mais a importância de ações voltadas à empregabilidade no município.

Promovido pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), em parceria com o Sine Municipal, instituições de capacitação profissional e empresas privadas de diversos segmentos, o evento será realizado na próxima segunda-feira (11), das 8h às 17h, no Ginásio Cláudio Coutinho, e reunirá empresas de diversos segmentos, promovendo um elo direto entre candidatos e empregadores. Com mais de 10 mil pessoas cadastradas até o momento, o Feirão consolida-se como uma das maiores iniciativas da cidade voltadas à inserção no mercado de trabalho.

O objetivo do evento é proporcionar um ambiente de oportunidades e orientação, especialmente para os jovens e para quem deseja iniciar ou retomar sua trajetória profissional, incluindo o público acima de 50 anos e pessoas com deficiência (PcD). A programação inclui desde entrevistas de emprego até oficinas de capacitação e consultorias voltadas ao empreendedorismo.

PLANEJAMENTO PARA AS PRÓXIMAS EDIÇÕES

Evento promete abrir portas para todos, inclusive pessoas com mais de 50 anos
Evento promete abrir portas para todos, inclusive pessoas com mais de 50 anos
Diante da expressiva procura e da repercussão positiva entre a população, a Prefeitura já trabalha no planejamento de novas edições. A proposta é tornar o evento ainda mais estratégico, com foco nas vagas mais procuradas, otimizando o atendimento e conectando de forma mais assertiva os candidatos às oportunidades oferecidas.

Outro ponto em destaque no planejamento futuro é a ampliação no número de empresas participantes, o que deve fortalecer ainda mais a oferta de vagas e aumentar as chances de contratação para quem está em busca de um emprego.

SERVIÇOS E ESTRUTURA

Além das vagas de emprego, o evento contará com uma série de serviços que visam qualificar, orientar e acolher os participantes.Entre eles:

Para candidatos:Cadastro para vagas de emprego, orientação para elaboração de currículos, entrevistas com recrutadores e palestras e oficinas de capacitação
Para empreendedores:Consultorias com o Sebrae, abertura de empresas com a Jucer, e microcrédito orientado do Proampe
Serviços adicionais:Atendimento de saúde (aferição de pressão e glicemia), serviços de barbearia, ações de apoio social

ACESSO

Entrada de acesso ao Feirão será pela Av. Pinheiro Machado
Entrada de acesso ao Feirão será pela Av. Pinheiro Machado
A entrada de acesso ao Feirão será pela Av. Pinheiro Machado, em que haverá uma central de senhas, em tendas separados por grupos de interesse, cada grupo será separado por cores (pulseiras coloridas).

COMO SABER SEU GRUPO?

Os candidatos inscritos receberão mensagem com seu grupo, de acordo com os interesses listados na inscrição. A mensagem também vai informar o horário de atendimento de cada pessoa, visando evitar fila de madrugada. (As mensagens serão enviadas a partir desta sexta-feira).

OPORTUNIDADE

O Feirão do Emprego e Empreendedorismo é mais do que um evento: é um compromisso da Prefeitura de Porto Velho com a população, promovendo inclusão, dignidade e acesso às oportunidades. A expectativa é de que, além de facilitar o ingresso no mercado de trabalho, a iniciativa inspire novos caminhos profissionais e impulsione ideias empreendedoras.

SERVIÇO

Evento:1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo
Data:11 de agosto de 2025 (segunda-feira)
Horário:Das 8h às 17h
Local:Ginásio Cláudio Coutinho – Porto Velho/RO

Texto:Jhon Silva
Fotos:Leandro Morais/ Eduardo Freitas

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
