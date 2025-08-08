Mesa da Câmara vai avaliar representações contra deputados acusados de excessos ao protestar no Plenário

Em entrevista nesta sexta-feira à CNN, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, condenou os excessos verificados durante a ocupação da Mesa do Plenário em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, a Mesa Diretora se reunirá nesta sexta-feira (8) para decidir sobre a abertura de representações contra deputados que "se excederam para obstaculizar os trabalhos parlamentares".

Motta defendeu a punição dos culpados. "Eu acho que deve ter punição, porque o que aconteceu realmente foi muito grave, até para que isso não volte a acontecer. Não podemos concordar com o que aconteceu, temos que ser pedagógicos nessa situação", declarou.

