Cidades Porto Velho - RO

Motorista é o responsável por transportar mais de 50 alunos, entre eles, sua filha

Tiago da Silva transporta alunos da Escola Municipal Ermelindo Monteiro Brasil

08/08/2025 11h41
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

Essa história começa antes mesmo do amanhecer. Enquanto a maioria das pessoas ainda dorme, o motorista do transporte escolar do município de Porto Velho, Tiago da Silva Viana, já está de pé às 4h. Ele transporta alunos do km 17 da BR-319 para a Escola Municipal Ermelindo Monteiro Brasil, localizada na Vila Dnit em Porto Velho. Essa dedicação de amor e carinho pelas crianças começou há três anos. É uma figura essencial que garante que os estudantes cheguem à escola todos os dias.

São mais de 50 alunos de diversas vilas e comunidades sob os cuidados do motorista
“Não tem preço transportar às crianças e me sinto até agraciado por transportar o futuro de Porto Velho. É uma satisfação muito grande levar esses alunos que são guiados pelas minhas mãos. A gente sai de madrugada para pegar as crianças e os pais depositam toda a confiança na gente. Por isso é uma responsabilidade muito grande, mas eles confiam no nosso trabalho porque a gente faz por amor”, disse o motorista.

São mais de 50 alunos de diversas vilas e comunidades sob os cuidados do motorista e também de uma monitora, que é esposa do Tiago da Silva. O veículo escolar chega no primeiro ponto por volta das 6h30 e entre os estudantes embarca uma passageira especial, Thifani da Silva, filha do condutor, que também faz o mesmo trajeto todos os dias com o pai e a mãe.

“É maravilhoso transportar minha filha acompanhada também de outras crianças. É muito satisfatório porque eu sou agraciado por ter essa oportunidade de levar e trazer a minha filha na escola. Só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade e, do mesmo jeito que eu cuido da minha filha, eu também cuido das outras crianças que estão conosco todos os dias”, disse Tiago da Silva.

HOMENAGEM AO PAI

Tiago da Silva com sua filha, Thifani da Silva de oito anos
A filha do motorista, Thifani da Silva, tem oito anos de idade e está na terceira série do fundamental e sempre foi à escola com os cuidados do pai. “É bem legal porque me sinto acolhida pelo meu pai. Algumas crianças sabem que ele é meu pai e eu fico muito orgulhosa do trabalho que ele faz. Quero desejar um feliz dia dos pais em especial para o meu pai também”, disse a estudante.

A Escola Municipal Ermelindo Monteiro Brasil, zona rural da capital, conta com mais de 530 estudantes. De acordo com o secretário municipal de educação (Semed),Leonardo Leocádio, o trabalho dos motoristas do transporte escolar faz a diferença nas vidas e nos sonhos das crianças.

“O Tiago além de ser pai da Thifani, é também pai das outras crianças. Nossos profissionais da educação são orientados a serem solícitos e a tratarem os alunos com respeito e humanidade. O Tiago é apenas um exemplo, temos muitas outras histórias de pais que dão a vida pelos seus filhos e pelas crianças que são transportadas diariamente”, finaliza o secretário.

Tiago da Silva disse que é maravilhoso transportar a filha acompanhada também de outras crianças
Para Tiago da Silva, cada etapa da sua jornada de trabalho é essencial para melhor transportar os alunos, e a alegria é o combustível que ele precisa para todos os dias, manter a humanidade e o propósito de proteger quem precise de auxílio durante os percursos que marcam seu trabalho por trás do volante.

“Eu sigo muito feliz em realizar essa profissão e ser reconhecido pelo meu trabalho. Essa data é especial pois tenho orgulho de ser pai de dois filhos e acredito que o mesmo desejo que eu tenho com eles, muitos outros pais sonham em ver os filhos se tornando grandes homens e grandes mulheres”, concluiu.

Texto:André Oliveira
Fotos:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

