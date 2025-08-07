Quinta, 07 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Parcialmente nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,45

Euro

R$ 6,33

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
EntretenimentoAções para o Dia dos Pais promovem educação ambientalGeralRegião de Franca: prazo de inscrição em processo seletivo para professores do Ensino Médio técnico segue até dia 11GeralPolícia Civil de SP realiza operação contra autores de violência doméstica em todo o estadoGeralRegião Central: prazo de inscrição em processo seletivo para professores do Ensino Médio técnico segue até dia 11JustiçaTSE decide que próxima lista tríplice do TRE-RJ deve ter três mulheres
Câmara dos Deputados Câmara

Comissão aprova projeto que prevê playground para crianças ao lado de academias públicas

A Câmara dos Deputados conitinua discutindo a proposta

07/08/2025 14h15
Por: Redação Fonte: Agência Câmara
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei estabelecendo que a instalação de novos equipamentos de ginástica em espaços públicos deverá ser acompanhada de espaços de brinquedos para crianças ( playgrounds ).

O Projeto de Lei 6136/19 , do deputado Charles Fernandes (PSD-BA), foi aprovado com parecer favorável da relatora, deputada Lêda Borges (PSDB-GO).

Vínculos comunitários
De acordo com Lêda, a medida fortalece os vínculos comunitários. “Ao combinar academias e playgrounds , cria-se um ambiente intergeracional, onde adultos, idosos e crianças compartilham o espaço urbano em convivência harmônica”, explicou.

Ela apresentou um texto substitutivo que inclui a regra no Estatuto da Cidade . O texto original cria uma lei autônoma. A mudança, segunda Borges, assegura a uniformidade dos princípios urbanísticos em todo o país.

Próximos passos
 O projeto vai ser analisado agora, em caráter conclusivo, nas comissões de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Câmara Comissão aprova possibilidade de proibir agressor de mulher de entrar em estádio
Câmara Comissão aprova medida para ampliar acessibilidade nas praias
Câmara Câmara aprova criação de três grupos parlamentares
Câmara Câmara aprova criação de três grupos parlamentares; acompanhe
Câmara Comissão aprova projeto que torna crime descumprir medida protetiva de pessoa idosa
Câmara Câmara aprova medida provisória que cria programa para agilizar trabalho do INSS
Porto Velho, RO
Atualizado às 14h01
34°
Parcialmente nublado

Mín. 25° Máx. 37°

36° Sensação
1.03 km/h Vento
43% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (08/08)

Mín. 23° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (09/08)

Mín. 22° Máx. 35°

Tempo nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Rolim de Moura: Cirone assegura mais recursos para distrito de Nova Estrela Desta vez a população do distrito será contemplada com uma quadra sintética.
2
Política - Há 6 dias Assentamento Tiago Campin, em Nova Mamoré, terá ambulância após compromisso firmado pelo deputado Ezequiel Neiva
3
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa Sousa celebra os 40 anos do Clube "Amigos do Basquete" em Guajará-Mirim
4
Política - Há 6 dias Lula reafirma disposição de diálogo após fala de Trump
5
Política - Há 7 dias Câmara declara perda de mandato a 7 deputados e dá posse a substitutos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias