Cidades Porto Velho - RO

Projeto Construindo Campões oferece mais de 300 vagas em atividades esportivas em Porto Velho

Iniciativa oferece diversas modalidades gratuitas, entre elas: Futsal, capoeira e basquetebol

07/08/2025 13h55
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

O projeto de iniciação esportiva Construindo Campeões, promovido pela Prefeitura de Porto Velho e realizado pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), com o objetivo de incentivar o esporte na capital, está com inscrições para crianças e jovens em diversas modalidades, até o dia 22 de agosto.

Ao todo, são ofertadas 328 vagas em diversas modalidades e as inscrições são gratuitas. O projeto contempla as modalidades de futsal, voleibol, basquete, capoeira, judô, futebol, karatê, ginástica rítmica e ainda natação.

As aulas são realizadas em diversos polos: Ginásio Eduardo Lima e Silva, Quadra Poliesportiva do Bairro Três Marias, Quadra Poliesportiva do Bairro Esperança da Comunidade, Quadra Poliesportiva do Bairro Nacional e Vila Olímpica Chiquilito Erse.

CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS

No Ginásio Eduardo Lima e Silva serão oferecidas 81 vagas nas modalidades de voleibol e futsal
As inscrições no Ginásio Eduardo Lima e Silva (Avenida Jatuarana - Zona Sul), acontecem dias 7 e 8 de agosto de 2025 (quinta e sexta-feira), das 9h às 13h e serão oferecidas 81 vagas nas modalidades de voleibol e futsal.

Já na Quadra Poliesportiva do Bairro Três Marias (Rua Atlas com Daniela, Bairro Três Marias, Zona Leste) são 47 vagas para basquete e futsal e as inscrições serão realizadas nos dias 11 e 12 de agosto, das 9h às 13h.

No polo da Quadra Poliesportiva do Bairro Esperança da Comunidade (Avenida Mamoré, bairro Esperança da Comunidade, Zona Leste) são 30 vagas na modalidade de capoeira. As matrículas serão nos dias 13 e 14 de agosto, das 9h às 13h.

Na Vila Olímpica Chiquilito Erse serão oferecido vagas de natação nos níveis intermediário ou avançado
Na Quadra Poliesportiva do Bairro Nacional (Estrada do Belmont, bairro Nacional) as inscrições serão nos dias 18 e 19 de agosto, das 9h às 13h e serão oferecidas 24 vagas para a modalidade de futsal.

Na Vila Olímpica Chiquilito Erse (Avenida Amazonas, bairro Cuniã, Zona Leste) serão oferecidas 106 vagas para as modalidades de karatê, ginástica rítmica e natação nos níveis intermediário ou avançado. As inscrições podem ser realizadas entre os dias 20 a 22 de agosto, das 09h às 13h.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

Os pais e responsáveis de alunos que desejam inscrever seus filhos no programa devem comparecer aos locais, munidos dos documentos pessoais do aluno:

* Certidão de nascimento ou RG do aluno
* Cartão do SUS do aluno
* Documento do responsável legal (RG ou CNH)
* Comprovante de endereço atualizado
* Declaração escolar original
* Boletim escolar
* Foto 3x4 do aluno
* Atestado de aptidão física (emitido nos últimos 6 meses)
* Laudo neuropsicológico (caso o aluno possua algum diagnóstico – entregar cópia)

De acordo ainda com a Semtel, é importante outras informações como o peso do aluno, altura, tamanho da camisa e a numeração do calçado. Os interessados podem obter mais informações pelo telefone do Departamento de Formação Esportiva e Desporto Educacional (69) 9.8423-4087 (WhatsApp).

Texto:André Oliveira
Fotos:José Carlos/ André Oliveira

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

