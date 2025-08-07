Prefeitura de Porto Velho incentiva formação de profissionais da educação com novo curso de especialização em parceria com a UEA

A valorização dos profissionais da Educação é um compromisso da Prefeitura de Porto Velho, que, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), segue incentivando a qualificação continuada dos seus servidores. Em mais uma oportunidade de especialização, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) publicou o Edital nº 077/2025 – GR/UEA, com a oferta de 180 vagas para o curso de especialização em Ensino de Ciências: Ciência é 10, na modalidade Educação a Distância (EaD), com polos presenciais, incluindo a cidade de Porto Velho (RO). Para a capital, são ofertadas 30 vagas.

O curso integra o Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), voltado para a formação de professores da Educação Básica e profissionais da área que buscam aprofundar seus conhecimentos e práticas pedagógicas. A iniciativa reforça o esforço da Semed em ampliar o acesso à formação de qualidade, especialmente em áreas estratégicas como o ensino de Ciências.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet até o dia 9 de agosto de 2025, por meio do link: https://forms.gle/AUF9ui7c3dCHt8rR6 , também disponível na página de processos seletivos da UEA: www.uea.edu.br.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Podem se inscrever profissionais com diploma de graduação até a data da inscrição. Terão prioridade aqueles que atuam na Educação Básica dos municípios-polo, como Porto Velho, e que ainda não possuem especialização lato sensu. Também poderão participar candidatos com graduação em áreas afins. É obrigatório residir no município onde o curso será ofertado e ter disponibilidade para participar dos encontros presenciais obrigatórios.

A seleção será realizada em etapa única, por meio de análise curricular e documental, conforme critérios estabelecidos no edital. Os candidatos devem atingir nota mínima de 1,0 ponto para classificação.

Em consonância com a Portaria Capes nº 309/2024, 25% das vagas serão reservadas para ações afirmativas, com cotas destinadas a candidatos indígenas, negros e pardos, pessoas com deficiência, transgêneros e travestis. Em cada polo, serão 18 vagas para ampla concorrência e 12 vagas destinadas a políticas afirmativas.

SOBRE O CURSO

Os encontros presenciais poderão ocorrer em dias úteis (das 18h30 às 22h) ou aos fins de semana e feriados (das 8h30 às 12h e das 13h às 17h), conforme cronograma definido pelos polos. A carga horária do curso é planejada para 18 meses, podendo ser prorrogada por mais 6 meses para atividades de recuperação.

O resultado da seleção será divulgado no site da UEA no dia 19 de agosto de 2025, com matrículas previstas entre os dias 20 e 22 de agosto. A aula inaugural será realizada em 28 de agosto de 2025.

COMPROMISSO COM A FORMAÇÃO

A Semed reforça seu compromisso com o incentivo à formação dos profissionais da rede pública, promovendo, apoiando e divulgando oportunidades de qualificação como esta. A formação continuada é um dos pilares para a construção de uma educação mais equitativa e de qualidade para todos.

Texto:Meiry Santos

Fotos:Semed

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)