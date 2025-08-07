Prefeitura de Porto Velho vai servir lanche extra para mais de 40 mil alunos

Reduzir a insegurança alimentar é uma das prioridades para garantir a dignidade da população. Com esse objetivo, a Prefeitura de Porto Velho lançou, nesta quinta-feira (7), o programa Lanche Extra, que irá oferecer alimentação saudável para os alunos da rede municipal consumirem fora do ambiente escolar.

Cleiciane Silva aprovou a iniciativa As lancheiras foram entregues aos alunos e, semanalmente, às sextas-feiras, ao final das aulas, os alunos levarão para casa alimentos balanceados e prontos para o consumo.

Quem aprovou a iniciativa foi a moradora do bairro Costa e Silva, zona Norte de Porto Velho, Cleiciane Silva, mãe de um aluno da Escola Municipal Maria Izaura. “Quando me falaram da lancheira, eu nem imaginava que era para levar o lanche para casa. No final de semana, isso ajuda muito, porque nem todas as crianças têm o que comer. Muitas vezes, vão para a escola sem se alimentar. Por isso, agradeço por essa iniciativa tão importante”.

O prefeito Léo Moraes destacou o impacto econômico positivo do programa, que será abastecido por produtores rurais da agricultura familiar local. Ele também afirmou que a expectativa é de que o projeto seja aperfeiçoado e ampliado futuramente.

Léo Moraes destacou o impacto econômico positivo do programa “Acreditamos que isso traz segurança para nossas crianças, pois sabemos da realidade difícil que muitos enfrentam diariamente — não só em Porto Velho, mas em todo o Brasil. Essa é uma iniciativa importante para fortalecer a educação pública, promovendo inclusão e combatendo a evasão escolar”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Educação, Leonardo Pereira Leocádio, ressaltou que o Lanche Extra também contribui para a melhoria do aprendizado.

“O projeto foi muito bem acolhido pelo prefeito, que, com base nas orientações dos nossos nutricionistas, entendeu a necessidade de oferecer mais uma refeição aos alunos. Nas escolas de ensino infantil e fundamental, o lanche será entregue em lancheiras; nas escolas apenas de ensino infantil, haverá reforço alimentar às sextas-feiras; e nas unidades da zona rural, será servido um café da manhã reforçado todos os dias”, explicou o secretário.

O Lanche Extra será implementado em todas as unidades de ensino da rede municipal, tanto na área urbana quanto na zona rural de Porto Velho.

Texto:João Paulo Prudêncio

Fotos:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)