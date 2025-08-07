Quinta, 07 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Parcialmente nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,45

Euro

R$ 6,33

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Senado FederalSenado vota 22 indicados para tribunais, agências e conselhosGeralGuarulhos: prazo de inscrição em processo seletivo para professores do Ensino Médio técnico segue até dia 11GeralRegião de Marília: prazo de inscrição em processo seletivo para professores do Ensino Médio técnico segue até dia 11EntretenimentoAções para o Dia dos Pais promovem educação ambientalGeralRegião de Franca: prazo de inscrição em processo seletivo para professores do Ensino Médio técnico segue até dia 11
Câmara dos Deputados Câmara

Câmara aprova medida provisória que cria programa para agilizar trabalho do INSS

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (7), a Medida Provisória (MP) 1296/25 , que cria programa para agilizar a concessão e a revisão...

07/08/2025 12h55
Por: Redação Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (7), a Medida Provisória (MP) 1296/25 , que cria programa para agilizar a concessão e a revisão de benefícios previdenciários. O texto segue para análise do Senado.

Os parlamentares aprovaram o projeto de lei de conversão elaborado pela comissão mista que analisou a MP 1296/25, editada pelo Poder Executivo em abril. O colegiado acatou três emendas para alterar a versão original.

O Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB) visa aumentar a capacidade operacional do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e da perícia médica. A duração será de 12 meses, prorrogáveis até o limite de 31 de dezembro de 2026.

Emendas
As emendas aprovadas determinam:

  • a divulgação periódica das metas e dos resultados do PGB nos portais oficiais do Ministério da Previdência Social e do INSS;
  • que o PGB utilize tecnologias acessíveis para comunicação com os beneficiários, facilitando o uso e a inclusão.

Pagamentos extras
A MP prevê pagamentos extraordinários aos servidores, de R$ 68 por processo analisado no INSS e R$ 75 por perícia médica. A regulamentação será feita pela Casa Civil e pelos ministérios da Previdência Social e da Gestão e Inovação.

“Houve no governo Lula uma redução da fila do INSS, de 63 dias para algo em torno de 48 dias, mas tem que haver nova redução. Para isso, essa MP é muito importante”, argumentou o líder do PT, deputado Lindbergh Farias (RJ).

Os deputados Adriana Ventura (Novo-SP) e Chico Alencar (Psol-RJ), embora favoráveis, consideraram a MP um paliativo e cobraram a instalação da comissão parlamentar de inquérito (CPI) sobre descontos indevidos em benefícios do INSS .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Câmara Comissão aprova possibilidade de proibir agressor de mulher de entrar em estádio
Câmara Comissão aprova medida para ampliar acessibilidade nas praias
Câmara Comissão aprova projeto que prevê playground para crianças ao lado de academias públicas
Câmara Câmara aprova criação de três grupos parlamentares
Câmara Câmara aprova criação de três grupos parlamentares; acompanhe
Câmara Comissão aprova projeto que torna crime descumprir medida protetiva de pessoa idosa
Porto Velho, RO
Atualizado às 14h01
34°
Parcialmente nublado

Mín. 25° Máx. 37°

36° Sensação
1.03 km/h Vento
43% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (08/08)

Mín. 23° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (09/08)

Mín. 22° Máx. 35°

Tempo nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Rolim de Moura: Cirone assegura mais recursos para distrito de Nova Estrela Desta vez a população do distrito será contemplada com uma quadra sintética.
2
Política - Há 6 dias Assentamento Tiago Campin, em Nova Mamoré, terá ambulância após compromisso firmado pelo deputado Ezequiel Neiva
3
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa Sousa celebra os 40 anos do Clube "Amigos do Basquete" em Guajará-Mirim
4
Política - Há 6 dias Lula reafirma disposição de diálogo após fala de Trump
5
Política - Há 7 dias Câmara declara perda de mandato a 7 deputados e dá posse a substitutos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias