Quinta, 07 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
32°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,45

Euro

R$ 6,35

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Câmara dos DeputadosRetomada das votações no Plenário não está vinculada a nenhum acordo, diz Hugo MottaPolíticaCacoal: Mutirão para emissão de identidade será no Beira RioGeralGoverno de RO investe mais de R$ 3,3 milhões para sinalização de trânsito em JaruPolíticaAlero aprova projeto de lei de autoria da deputada Dra. Taíssa que cria bolsa para catadores de recicláveis em RondôniaCidadesCHAMAMENTO PÚBLICO- Inscrições para creche noturna iniciam dia 12 de agosto em Porto Velho
Cidades Porto Velho - RO

CHAMAMENTO PÚBLICO- Inscrições para creche noturna iniciam dia 12 de agosto em Porto Velho

A iniciativa garante vagas para crianças de 1 a 3 anos cujos responsáveis trabalham ou estudam à noite

07/08/2025 12h03
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), abre, a partir do dia 12 de agosto, as inscrições para o chamamento público da Creche Noturna, projeto voltado a crianças de 1 a 3 anos e 11 meses cujos responsáveis trabalham ou estudam no período da noite. O processo segue até o dia 20 de agosto, por meio de formulário eletrônico disponível no site oficial.

A iniciativa, que começa com 80 vagas na Creche Moranguinho (zona Sul), oferece um ambiente seguro, com atividades lúdicas, alimentação adequada e repouso, garantindo o cuidado e o desenvolvimento integral da criança.

CHAMAMENTO PÚBLICO

O chamamento público é um processo de seleção específico, diferente da matrícula comum, voltado para atender. O objetivo é priorizar famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, oferecendo apoio para que pais e responsáveis possam manter seus compromissos profissionais ou acadêmicos com tranquilidade.

QUEM PODE PARTICIPAR

Medida visa priorizar famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica
Medida visa priorizar famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica
Crianças com idade mínima de 1 ano (até 31/03/2025) e máxima de 3 anos e 11 meses, residentes na zona geográfica correspondente à unidade de atendimento, famílias que comprovem necessidade de atendimento noturno por motivo de trabalho ou estudo, crianças que não estejam matriculadas no período diurno em creches da rede municipal, filantrópica ou particular.

INSCRIÇÃO

Acesse o link oficial: https://diaied-semed.portovelho.ro.gov.br/inscricoes_online/manutencao.html disponível a partir das 8h do dia 12 de agosto, encerrando no dia 20 do mesmo mês. Preencha os dados corretamente no formulário eletrônico.

Conforme o edital, a divulgação da lista homologada está prevista para o dia 28 de agosto. A entrega da documentação para os que forem selecionados deve acontecer de 1º a 4 de setembro, das 8h às 14h. A matrícula acontecerá de forma presencial na Creche Moranguinho (Rua Camomila, nº 2631 – Cohab), entre 8 e 11 de setembro. O início das atividades está previsto para 29 de setembro.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Iniciativa começa com 80 vagas na Creche Moranguinho
Iniciativa começa com 80 vagas na Creche Moranguinho
Certidão de nascimento e CPF da criança, comprovante de residência atualizado, cartão de vacinação atualizado (declaração emitida por UBS), duas fotos 3x4 recentes, documento de identidade e CPF do responsável legal e da pessoa autorizada para retirada da criança, cartão do SUS da criança, comprovante de trabalho ou estudo no período noturno, para beneficiários do Bolsa Família: cartão do programa.

Terão prioridades, famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica; mães, pais ou responsáveis que trabalham no turno da noite; crianças com deficiência ou necessidades específicas; ordem cronológica de inscrição, caso o número de interessados seja maior que o de vagas.

CRONOGRAMA

Inscrição:12 a 20 de agosto
Lista Homologado:28 de agosto
Entrega de documentos:1º a 4 de setembro
Efetivação da matrícula:8 a 11 de setembro
Início das atividades:29 de setembro

DÚVIDAS E ATENDIMENTO

Site oficial da Semed: https://semed.portovelho.ro.gov.br/
E-mail:[email protected]
Atendimento presencial:Rua Elias Gorayeb, nº 1514 – Nossa Senhora das Graças, das 8h às 14h

Texto:Jhon Silva
Fotos:Leandro Morais/ Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Porto Velho - RO Semtel realiza Feirão de Emprego e abre portas para trabalhadores acima de 50 anos em Porto Velho
Porto Velho - RO População é convidada a participar de audiência pública para apresentar demandas de infraestrutura para o orçamento anual
Porto Velho - RO Instalação de ventiladores transforma a qualidade de vida no Centro de Convivência do Idoso
Porto Velho - RO Prefeitura abre chamamento público para locação de imóvel que abrigará Unidade de Saúde da Família Morrinhos
Porto Velho - RO Semed realiza evento com foco no combate à violência contra a mulher
Porto Velho - RO Prefeitura assina termo de fomento para Clínica Municipal de Bem-Estar Animal em Porto Velho
Porto Velho, RO
Atualizado às 11h01
32°
Tempo limpo

Mín. 25° Máx. 37°

34° Sensação
2.57 km/h Vento
48% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (08/08)

Mín. 23° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (09/08)

Mín. 22° Máx. 35°

Tempo nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Rolim de Moura: Cirone assegura mais recursos para distrito de Nova Estrela Desta vez a população do distrito será contemplada com uma quadra sintética.
2
Política - Há 6 dias Assentamento Tiago Campin, em Nova Mamoré, terá ambulância após compromisso firmado pelo deputado Ezequiel Neiva
3
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa Sousa celebra os 40 anos do Clube "Amigos do Basquete" em Guajará-Mirim
4
Política - Há 6 dias Lula reafirma disposição de diálogo após fala de Trump
5
Política - Há 7 dias Câmara declara perda de mandato a 7 deputados e dá posse a substitutos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias