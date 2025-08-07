CHAMAMENTO PÚBLICO- Inscrições para creche noturna iniciam dia 12 de agosto em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), abre, a partir do dia 12 de agosto, as inscrições para o chamamento público da Creche Noturna, projeto voltado a crianças de 1 a 3 anos e 11 meses cujos responsáveis trabalham ou estudam no período da noite. O processo segue até o dia 20 de agosto, por meio de formulário eletrônico disponível no site oficial.

A iniciativa, que começa com 80 vagas na Creche Moranguinho (zona Sul), oferece um ambiente seguro, com atividades lúdicas, alimentação adequada e repouso, garantindo o cuidado e o desenvolvimento integral da criança.

CHAMAMENTO PÚBLICO

O chamamento público é um processo de seleção específico, diferente da matrícula comum, voltado para atender. O objetivo é priorizar famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, oferecendo apoio para que pais e responsáveis possam manter seus compromissos profissionais ou acadêmicos com tranquilidade.

QUEM PODE PARTICIPAR

Medida visa priorizar famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica Crianças com idade mínima de 1 ano (até 31/03/2025) e máxima de 3 anos e 11 meses, residentes na zona geográfica correspondente à unidade de atendimento, famílias que comprovem necessidade de atendimento noturno por motivo de trabalho ou estudo, crianças que não estejam matriculadas no período diurno em creches da rede municipal, filantrópica ou particular.

INSCRIÇÃO

Acesse o link oficial: https://diaied-semed.portovelho.ro.gov.br/inscricoes_online/manutencao.html disponível a partir das 8h do dia 12 de agosto, encerrando no dia 20 do mesmo mês. Preencha os dados corretamente no formulário eletrônico.

Conforme o edital, a divulgação da lista homologada está prevista para o dia 28 de agosto. A entrega da documentação para os que forem selecionados deve acontecer de 1º a 4 de setembro, das 8h às 14h. A matrícula acontecerá de forma presencial na Creche Moranguinho (Rua Camomila, nº 2631 – Cohab), entre 8 e 11 de setembro. O início das atividades está previsto para 29 de setembro.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Iniciativa começa com 80 vagas na Creche Moranguinho Certidão de nascimento e CPF da criança, comprovante de residência atualizado, cartão de vacinação atualizado (declaração emitida por UBS), duas fotos 3x4 recentes, documento de identidade e CPF do responsável legal e da pessoa autorizada para retirada da criança, cartão do SUS da criança, comprovante de trabalho ou estudo no período noturno, para beneficiários do Bolsa Família: cartão do programa.

Terão prioridades, famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica; mães, pais ou responsáveis que trabalham no turno da noite; crianças com deficiência ou necessidades específicas; ordem cronológica de inscrição, caso o número de interessados seja maior que o de vagas.

CRONOGRAMA

Inscrição:12 a 20 de agosto

Lista Homologado:28 de agosto

Entrega de documentos:1º a 4 de setembro

Efetivação da matrícula:8 a 11 de setembro

Início das atividades:29 de setembro

DÚVIDAS E ATENDIMENTO

Site oficial da Semed: https://semed.portovelho.ro.gov.br/

E-mail:[email protected]

Atendimento presencial:Rua Elias Gorayeb, nº 1514 – Nossa Senhora das Graças, das 8h às 14h

Texto:Jhon Silva

Fotos:Leandro Morais/ Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)