Câmara dos DeputadosRetomada das votações no Plenário não está vinculada a nenhum acordo, diz Hugo MottaPolíticaCacoal: Mutirão para emissão de identidade será no Beira RioGeralGoverno de RO investe mais de R$ 3,3 milhões para sinalização de trânsito em JaruPolíticaAlero aprova projeto de lei de autoria da deputada Dra. Taíssa que cria bolsa para catadores de recicláveis em RondôniaCidadesCHAMAMENTO PÚBLICO- Inscrições para creche noturna iniciam dia 12 de agosto em Porto Velho
Cidades Porto Velho - RO

Semtel realiza Feirão de Emprego e abre portas para trabalhadores acima de 50 anos em Porto Velho

Equipe estará à disposição para atender o público e auxiliar no processo

07/08/2025 11h45
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

A Prefeitura de Porto Velho reforça que idade não é barreira para quem deseja continuar ativo no mercado de trabalho. Na próxima segunda-feira (11), das 8h às 17h, o Ginásio Cláudio Coutinho será palco do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo, um evento que promete abrir portas para todos, inclusive pessoas com mais de 50 anos.

Ao todo, serão ofertadas mais de mil vagas para diferentes áreas, contemplando desde quem busca o primeiro emprego até profissionais que desejam se reposicionar e aproveitar toda a experiência acumulada ao longo da vida. Para garantir agilidade no atendimento, já está disponível o site oficial do Feirão: https://feiraosine.portovelho.ro.gov.br .

Na plataforma, é possível cadastrar informações pessoais, registrar experiências anteriores e selecionar até três áreas de interesse. Com isso, cada candidato será direcionado a entrevistas com empresas compatíveis com seu perfil, reduzindo filas e aumentando as chances de contratação.

Prefeito Léo Moraes reforça o caráter inclusivo da ação
Prefeito Léo Moraes reforça o caráter inclusivo da ação
Mesmo quem não fez o cadastro prévio no site, pode comparecer pessoalmente no dia do feirão, que uma equipe estará à disposição para atender o público e auxiliar durante todo o processo.

O prefeito Léo Moraes reforça o caráter inclusivo da ação. “Estamos construindo uma gestão que valoriza a experiência e o talento de todos. O Feirão do Emprego é uma oportunidade real para quem quer continuar contribuindo com o crescimento da cidade, independente da idade.”

O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), em parceria com o Sine Municipal, instituições de capacitação profissional e empresas privadas de diversos segmentos.

Serão ofertadas mais de mil vagas para diferentes áreas
Serão ofertadas mais de mil vagas para diferentes áreas
COMO PARTICIPAR?

Acesse https://feiraosine.portovelho.ro.gov.br

Preencha o formulário de cadastro e escolha até três áreas de interesse

Compareça ao evento no dia 11 de agosto com documento de identidade, CPF e currículo atualizado

SERVIÇO

Evento:1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo
Data:11 de agosto de 2025 (segunda-feira)
Horário:8h às 17h
Local:Ginásio Cláudio Coutinho – Porto Velho/RO
Inscrições: https://feiraosine.portovelho.ro.gov.br/

Texto:Jhon Silva
Fotos:Leandro Morais/ Eduardo Freitas

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

