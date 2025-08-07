Quinta, 07 de Agosto de 2025
Comissão da Câmara deve propor atualização da Lei dos Portos ainda neste ano

Ouça entrevista do presidente do colegiado à Rádio Câmara

07/08/2025 11h26
Por: Redação Fonte: Agência Câmara
Mário Agra / Câmara dos Deputados
Mário Agra / Câmara dos Deputados

O presidente da comissão especial criada pela Câmara dos Deputados para analisar um novo marco regulatório do setor portuário no Brasil, deputado Murilo Galdino (Republicanos-PB), afirmou que a proposta deverá ser votada até fim do ano.

Em entrevista à Rádio Câmara nesta quarta-feira (6), Galdino lembrou que o Projeto de Lei 733/25 é resultado do trabalho de um grupo de juristas convidados pela Câmara para propor mudanças na Lei dos Portos . Agora, segundo o deputado, a comissão especial vai debater o tema com os diferentes setores envolvidos.

Murilo Galdino ressaltou que 95% das riquezas comercializadas pelo Brasil passam pelos portos e defendeu a atualização do marco legal do setor portuário. “Queremos melhorar esse setor, modernizar, mas, acima de tudo, sem precarizar a atuação dos trabalhadores, sem diminuir a questão das exigências ambientais," explicou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
