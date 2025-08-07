População é convidada a participar de audiência pública para apresentar demandas de infraestrutura para o orçamento anual

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Economia (Semec), convida a população de Porto Velho a participar da segunda audiência pública e debater propostas sobre infraestrutura e desenvolvimento urbano para a construção da Lei Orçamentária Anual 2026 (LOA). O encontro será realizado nesta quinta-feira (7), a partir das 18h30, no Teatro Banzeiros, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura no YouTube (inserir link).

Desta vez, o tema da audiência será infraestrutura e desenvolvimento urbano, com foco em obras públicas, mobilidade urbana, habitação, meio ambiente, saneamento e planejamento territorial. A participação da população é essencial para garantir um orçamento alinhado às necessidades reais da cidade.

Moradores de comunidades, bairros e distritos podem apresentar propostas e demandas que serão consideradas na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, instrumento que define como o município irá aplicar os recursos públicos no próximo ano.

A iniciativa integra o Orçamento Participativo, coordenado pela Semec, e busca ampliar a transparência e a escuta ativa da sociedade na construção do orçamento municipal.

Na primeira audiência, realizada na última terça-feira (5), foram debatidas propostas nas áreas sociais, como saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos, com participação presencial e online de lideranças comunitárias e moradores de diversas regiões.

Além da audiência presencial e online, a população já contribuiu por meio do formulário eletrônico, que recebeu 1.340 sugestões. As respostas estão sistematizadas no Relatório de Pesquisa LOA 2026 , que orienta tecnicamente a construção da proposta orçamentária e pode ser acessado no site da Prefeitura.

A proposta final da LOA será enviada à Câmara Municipal até o fim do ano, conforme estabelece a legislação orçamentária.

Texto:Emily Costa

Foto:Fábio Ono (Semec)

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)