Quinta, 07 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
32°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,45

Euro

R$ 6,35

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Câmara dos DeputadosRetomada das votações no Plenário não está vinculada a nenhum acordo, diz Hugo MottaPolíticaCacoal: Mutirão para emissão de identidade será no Beira RioGeralGoverno de RO investe mais de R$ 3,3 milhões para sinalização de trânsito em JaruPolíticaAlero aprova projeto de lei de autoria da deputada Dra. Taíssa que cria bolsa para catadores de recicláveis em RondôniaCidadesCHAMAMENTO PÚBLICO- Inscrições para creche noturna iniciam dia 12 de agosto em Porto Velho
Cidades Porto Velho - RO

População é convidada a participar de audiência pública para apresentar demandas de infraestrutura para o orçamento anual

Participação pode ser presencial ou pelo YouTube e contribui para alinhar o orçamento às reais necessidades da cidade

07/08/2025 10h50
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Economia (Semec), convida a população de Porto Velho a participar da segunda audiência pública e debater propostas sobre infraestrutura e desenvolvimento urbano para a construção da Lei Orçamentária Anual 2026 (LOA). O encontro será realizado nesta quinta-feira (7), a partir das 18h30, no Teatro Banzeiros, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura no YouTube (inserir link).

Desta vez, o tema da audiência será infraestrutura e desenvolvimento urbano, com foco em obras públicas, mobilidade urbana, habitação, meio ambiente, saneamento e planejamento territorial. A participação da população é essencial para garantir um orçamento alinhado às necessidades reais da cidade.

Moradores de comunidades, bairros e distritos podem apresentar propostas e demandas que serão consideradas na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, instrumento que define como o município irá aplicar os recursos públicos no próximo ano.

A iniciativa integra o Orçamento Participativo, coordenado pela Semec, e busca ampliar a transparência e a escuta ativa da sociedade na construção do orçamento municipal.

Na primeira audiência, realizada na última terça-feira (5), foram debatidas propostas nas áreas sociais, como saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos, com participação presencial e online de lideranças comunitárias e moradores de diversas regiões.

Além da audiência presencial e online, a população já contribuiu por meio do formulário eletrônico, que recebeu 1.340 sugestões. As respostas estão sistematizadas no Relatório de Pesquisa LOA 2026 , que orienta tecnicamente a construção da proposta orçamentária e pode ser acessado no site da Prefeitura.

A proposta final da LOA será enviada à Câmara Municipal até o fim do ano, conforme estabelece a legislação orçamentária.

Texto:Emily Costa
Foto:Fábio Ono (Semec)

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Porto Velho - RO CHAMAMENTO PÚBLICO- Inscrições para creche noturna iniciam dia 12 de agosto em Porto Velho
Porto Velho - RO Semtel realiza Feirão de Emprego e abre portas para trabalhadores acima de 50 anos em Porto Velho
Porto Velho - RO Instalação de ventiladores transforma a qualidade de vida no Centro de Convivência do Idoso
Porto Velho - RO Prefeitura abre chamamento público para locação de imóvel que abrigará Unidade de Saúde da Família Morrinhos
Porto Velho - RO Semed realiza evento com foco no combate à violência contra a mulher
Porto Velho - RO Prefeitura assina termo de fomento para Clínica Municipal de Bem-Estar Animal em Porto Velho
Porto Velho, RO
Atualizado às 11h01
32°
Tempo limpo

Mín. 25° Máx. 37°

34° Sensação
2.57 km/h Vento
48% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (08/08)

Mín. 23° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (09/08)

Mín. 22° Máx. 35°

Tempo nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Rolim de Moura: Cirone assegura mais recursos para distrito de Nova Estrela Desta vez a população do distrito será contemplada com uma quadra sintética.
2
Política - Há 6 dias Assentamento Tiago Campin, em Nova Mamoré, terá ambulância após compromisso firmado pelo deputado Ezequiel Neiva
3
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa Sousa celebra os 40 anos do Clube "Amigos do Basquete" em Guajará-Mirim
4
Política - Há 6 dias Lula reafirma disposição de diálogo após fala de Trump
5
Política - Há 7 dias Câmara declara perda de mandato a 7 deputados e dá posse a substitutos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias