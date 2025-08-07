Quinta, 07 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
32°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,45

Euro

R$ 6,35

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Câmara dos DeputadosRetomada das votações no Plenário não está vinculada a nenhum acordo, diz Hugo MottaPolíticaCacoal: Mutirão para emissão de identidade será no Beira RioGeralGoverno de RO investe mais de R$ 3,3 milhões para sinalização de trânsito em JaruPolíticaAlero aprova projeto de lei de autoria da deputada Dra. Taíssa que cria bolsa para catadores de recicláveis em RondôniaCidadesCHAMAMENTO PÚBLICO- Inscrições para creche noturna iniciam dia 12 de agosto em Porto Velho
Cidades Porto Velho - RO

Instalação de ventiladores transforma a qualidade de vida no Centro de Convivência do Idoso

Após pedido dos idosos, foram instalados seis aparelhos no local

07/08/2025 10h10
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

A ventilação é fundamental para a saúde e qualidade de vida de todos os moradores. Vale destacar que um ambiente bem ventilado ajuda a controlar entre outras coisas, a umidade, previne o mofo e melhora a qualidade do ar que respiramos. Isso é especialmente importante para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

A falta de ventilação era um problema antigo no Centro de Convivência do Idoso (CCI) em Porto Velho. A aposentada Georgina Aparecida, de 67 anos de idade, é frequentadora do espaço há três anos e a situação preocupava principalmente nos dias mais quentes, pois muitos idosos ficavam aflitos com a saúde por conta do calor.

Georgina Aparecida é frequentadora do espaço há três anos
Georgina Aparecida é frequentadora do espaço há três anos
“Quando eu cheguei aqui, o calor era absurdo. Era insuportável ficar muito tempo nesse espaço por conta dessa situação. Pessoas que tinham pressão alta corriam um grande risco, até de desmaiar aqui. Eu vinha fazer minhas atividades no centro, mas ficava preocupada e angustiada com todo esse problema do calor”, disse Georgina Aparecida.

Esse era o mesmo sentimento compartilhado pela aposentada Marli Feitosa, que frequenta o CCI há cinco anos. “A quentura no verão era muito ruim. Imagina para mim, que tenho 74 anos e me sentia muito mal com essa situação. Eu não sei como não morreu nenhum idoso aqui, porque o calor era muito grande e a gente gosta muito de dançar, mas a gente não aguentava muito por conta do ambiente abafado”, conclui.

NOVA REALIDADE

Marli Feitosa frequenta o CCI há cinco anos
Marli Feitosa frequenta o CCI há cinco anos
Em meio às altas temperaturas que têm marcado o período, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), demonstra sensibilidade e compromisso com o bem-estar com a instalação de seis ventiladores com o objetivo de proporcionar alívio térmico, melhorar o bem-estar e contribuir com um espaço mais agradáveis para frequentadores e também servidores.

De acordo com a secretária-adjunta da Semias, Tercia Marília, a ideia inicial era colocar ventiladores maiores, pediram aparelhos de um modelo específico. “Nós tivemos aqui com o prefeito Léo Moraes e constatamos que o espaço precisava de várias melhorias, entre elas a ventilação. Muitos idosos passam o dia no CCI e por isso iniciativa reforça o compromisso da gestão com a qualidade de vida de nossos idosos, mostrando que detalhes, como a instalação de ventiladores, podem fazer uma grande diferença no dia a dia”, finaliza.

De acordo com a Tercia Marília, a instalação de ventiladores fez uma grande diferença no dia a dia dos frequentadores
De acordo com a Tercia Marília, a instalação de ventiladores fez uma grande diferença no dia a dia dos frequentadores
O CCI atend, atualmente, cerca de 400 idosos que participam de diversos projetos, como por exemplo, atividades físicas, jogos, dança, aulas, cultura e várias outras ações. Segundo a gerente do centro, Sabrina Bianca, a Prefeitura de Porto Velho se destaca pelo cuidado e sensibilidade em oferecer condições adequadas para os idosos.

“Assim que eu cheguei aqui, eles reclamavam muito do calor. Mas graças a Deus o prefeito atendeu nosso pedido e hoje nós temos uma nova realidade, um local digno para eles, inclusive o modelo foi do jeito que eles queriam e por isso estamos felizes com essa mudança”, disse a gerente.

Além da nova ventilação, o CCI deve receber pelos próximos meses, algumas mudanças. O prefeito Léo Moraes anunciou também a instalação de uma nova academia para os idosos e ainda a reforma dos banheiros. Além disso os idosos recebem lanches, curso de alfabetização, e ainda os frequentadores participam as sextas-feiras do baile com muito forró.

Segundo a Sabrina Bianca, a Prefeitura de Porto Velho se destaca pelo cuidado e sensibilidade com os idosos
Segundo a Sabrina Bianca, a Prefeitura de Porto Velho se destaca pelo cuidado e sensibilidade com os idosos
“Agora com os novos ventiladores eu consigo dançar meu forró das 9h até meio dia. Eu sou muito feliz aqui no CCI porque nós recebemos todo carinho possível dessa equipe maravilhosa. Queria agradecer o prefeito por essa iniciativa e tenho certeza que muitas outras ainda vão chegar por aqui”, disse a aposentada Marli Feitosa.

PARTICIPE

Os interessados em participar das atividades precisam ter mais de 60 anos, ser beneficiário do Benefício de Prestação Continuada, idoso de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda, idosos com vivências de isolamento social por ausência de acesso a serviços e oportunidades de convívio familiar. A matrícula pode ser realizada no Centro de Convivência do Idoso (CCI), que fica localizado na Avenida Amazonas, nº 6888, bairro Tiradentes, telefone: 3901-3388.

Texto:André Oliveira
Fotos:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Porto Velho - RO CHAMAMENTO PÚBLICO- Inscrições para creche noturna iniciam dia 12 de agosto em Porto Velho
Porto Velho - RO Semtel realiza Feirão de Emprego e abre portas para trabalhadores acima de 50 anos em Porto Velho
Porto Velho - RO População é convidada a participar de audiência pública para apresentar demandas de infraestrutura para o orçamento anual
Porto Velho - RO Prefeitura abre chamamento público para locação de imóvel que abrigará Unidade de Saúde da Família Morrinhos
Porto Velho - RO Semed realiza evento com foco no combate à violência contra a mulher
Porto Velho - RO Prefeitura assina termo de fomento para Clínica Municipal de Bem-Estar Animal em Porto Velho
Porto Velho, RO
Atualizado às 11h01
32°
Tempo limpo

Mín. 25° Máx. 37°

34° Sensação
2.57 km/h Vento
48% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (08/08)

Mín. 23° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (09/08)

Mín. 22° Máx. 35°

Tempo nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Rolim de Moura: Cirone assegura mais recursos para distrito de Nova Estrela Desta vez a população do distrito será contemplada com uma quadra sintética.
2
Política - Há 6 dias Assentamento Tiago Campin, em Nova Mamoré, terá ambulância após compromisso firmado pelo deputado Ezequiel Neiva
3
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa Sousa celebra os 40 anos do Clube "Amigos do Basquete" em Guajará-Mirim
4
Política - Há 6 dias Lula reafirma disposição de diálogo após fala de Trump
5
Política - Há 7 dias Câmara declara perda de mandato a 7 deputados e dá posse a substitutos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias