Instalação de ventiladores transforma a qualidade de vida no Centro de Convivência do Idoso

A ventilação é fundamental para a saúde e qualidade de vida de todos os moradores. Vale destacar que um ambiente bem ventilado ajuda a controlar entre outras coisas, a umidade, previne o mofo e melhora a qualidade do ar que respiramos. Isso é especialmente importante para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

A falta de ventilação era um problema antigo no Centro de Convivência do Idoso (CCI) em Porto Velho. A aposentada Georgina Aparecida, de 67 anos de idade, é frequentadora do espaço há três anos e a situação preocupava principalmente nos dias mais quentes, pois muitos idosos ficavam aflitos com a saúde por conta do calor.

Georgina Aparecida é frequentadora do espaço há três anos “Quando eu cheguei aqui, o calor era absurdo. Era insuportável ficar muito tempo nesse espaço por conta dessa situação. Pessoas que tinham pressão alta corriam um grande risco, até de desmaiar aqui. Eu vinha fazer minhas atividades no centro, mas ficava preocupada e angustiada com todo esse problema do calor”, disse Georgina Aparecida.

Esse era o mesmo sentimento compartilhado pela aposentada Marli Feitosa, que frequenta o CCI há cinco anos. “A quentura no verão era muito ruim. Imagina para mim, que tenho 74 anos e me sentia muito mal com essa situação. Eu não sei como não morreu nenhum idoso aqui, porque o calor era muito grande e a gente gosta muito de dançar, mas a gente não aguentava muito por conta do ambiente abafado”, conclui.

NOVA REALIDADE

Marli Feitosa frequenta o CCI há cinco anos Em meio às altas temperaturas que têm marcado o período, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), demonstra sensibilidade e compromisso com o bem-estar com a instalação de seis ventiladores com o objetivo de proporcionar alívio térmico, melhorar o bem-estar e contribuir com um espaço mais agradáveis para frequentadores e também servidores.

De acordo com a secretária-adjunta da Semias, Tercia Marília, a ideia inicial era colocar ventiladores maiores, pediram aparelhos de um modelo específico. “Nós tivemos aqui com o prefeito Léo Moraes e constatamos que o espaço precisava de várias melhorias, entre elas a ventilação. Muitos idosos passam o dia no CCI e por isso iniciativa reforça o compromisso da gestão com a qualidade de vida de nossos idosos, mostrando que detalhes, como a instalação de ventiladores, podem fazer uma grande diferença no dia a dia”, finaliza.

De acordo com a Tercia Marília, a instalação de ventiladores fez uma grande diferença no dia a dia dos frequentadores O CCI atend, atualmente, cerca de 400 idosos que participam de diversos projetos, como por exemplo, atividades físicas, jogos, dança, aulas, cultura e várias outras ações. Segundo a gerente do centro, Sabrina Bianca, a Prefeitura de Porto Velho se destaca pelo cuidado e sensibilidade em oferecer condições adequadas para os idosos.

“Assim que eu cheguei aqui, eles reclamavam muito do calor. Mas graças a Deus o prefeito atendeu nosso pedido e hoje nós temos uma nova realidade, um local digno para eles, inclusive o modelo foi do jeito que eles queriam e por isso estamos felizes com essa mudança”, disse a gerente.

Além da nova ventilação, o CCI deve receber pelos próximos meses, algumas mudanças. O prefeito Léo Moraes anunciou também a instalação de uma nova academia para os idosos e ainda a reforma dos banheiros. Além disso os idosos recebem lanches, curso de alfabetização, e ainda os frequentadores participam as sextas-feiras do baile com muito forró.

Segundo a Sabrina Bianca, a Prefeitura de Porto Velho se destaca pelo cuidado e sensibilidade com os idosos “Agora com os novos ventiladores eu consigo dançar meu forró das 9h até meio dia. Eu sou muito feliz aqui no CCI porque nós recebemos todo carinho possível dessa equipe maravilhosa. Queria agradecer o prefeito por essa iniciativa e tenho certeza que muitas outras ainda vão chegar por aqui”, disse a aposentada Marli Feitosa.

PARTICIPE

Os interessados em participar das atividades precisam ter mais de 60 anos, ser beneficiário do Benefício de Prestação Continuada, idoso de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda, idosos com vivências de isolamento social por ausência de acesso a serviços e oportunidades de convívio familiar. A matrícula pode ser realizada no Centro de Convivência do Idoso (CCI), que fica localizado na Avenida Amazonas, nº 6888, bairro Tiradentes, telefone: 3901-3388.

Texto:André Oliveira

Fotos:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)